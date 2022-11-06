Базы ЧВК "Вагнер" появятся на границе с Украиной: что россияне задумали на этот раз

ЧВК "Вагнер" строит на границе с Украиной "центры подготовки ополчения"

На фоне массового бегства россиян из страны, в Курской и Белгородской областях, которые расположены на границе Украины, начали формировать Центры "подготовки и управления народным ополчением" под руководством основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как сообщает "Новая Газета", соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Пригожина, которая подтвердила, что именно глава "Вагнера" будет финансировать эти центры.

Сам Пригожин убежден, что "ополчение" должно быть сформировано из жителей именно этих областей, а материальным обеспечением должен заниматься местный бизнес.

"Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 — половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность", — говорит он.

По его словам, подобный принцип должен быть воплощен на ротационной основе, то есть каждому мужчине он предлагает одну неделю в месяц проводить "в окопах", а еще три дома и на производстве.

Кроме того Пригожин предложил награждать предприятия медалями за "гражданскую позицию" и предоставление "добровольцев". Что касается вооружения , то он убежден, что в окопах всем необходимо иметь боевое оружие, однако на гражданке его оборот стоит ограничить.

Как сообщалось ранее, ЧВК "Вагнера" участвует в войне против Украины с первых недель вторжения, в настоящее время их активность наиболее заметна в районе Бахмута.

При этом наемники, как и другие российские части, понесли огромные потери из-за чего Пригожину пришлось отправиться в колонии, чтобы завербовать на войну заключенных.

Примечательно, что после этого заключенных начало вербовать и российское министерство обороны. Сначала это происходило в рамках формирования нового подразделения "Шторм", однако позже на федеральном уровне был принят закон, который позволяет набирать в армию людей с непогашенной судимостью.