путін узаконив мобілізацію російських зеків та зробив низку нових заяв

У росії використовують буль-яку людську силу в загарбницькій війні

Президент російської федерації володимир путін, який ще нещодавно заявив про успішне завершення "часткової" мобілізації, підписав закон, згідно з яким на військову службу в рамках мобілізації можуть бути призвані громадяни, які мають незняту чи непогашену судимість за деякі тяжкі злочини. Тим самим законом визначено винятки, коли призов на військову службу громадян із непогашеною судимістю неможливий.

Про це повідомило російське пропагандистське видання "РИА-Новости". Як зазначається, також цей закон дозволяє проходити їм альтернативну цивільну службу в період мобілізації. Крім того, російський диктатор заявив, що в цілому було мобілізовано 318 тисяч осіб, із них 49 тисяч вже виконують бойові завдання.

"Потік добровольців у Збройні сили російської федерації не припиняється, тож кількість мобілізованих уже перевищила 300 тисяч", — пояснив він.

Закон путіна щодо нової категорії мобілізованих

До того ж раніше, аби поповнити особовий склад армії росії, вже давно ув'язнених вербували до ПВК "Вагнер". Випадки такого траплялися навіть до оголошення "часткової" мобілізації — тепер же російський диктатор офіційно закріпив таку практику.

Як повідомляв "Телеграф", російське військове командування перекинуло в гарячі точки Донбасу сотні нових мобілізованих — тепер це колишні ув'язнені.