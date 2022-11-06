Стало відомо, скільки росіян втекли за кордон від мобілізації: цифра вражає

Дуже багатьом не хочеться вмирати за ідеали путіна

Багато росіян вирішили добровільно покинути межі федерації, як тільки стало відомо про указ путіна щодо часткової мобілізації. Відтік громадян все ще триває попри посилення правил виїзду; наразі із росії змогли виїхати близько 10 мільйонів чоловік. Принаймні таку статистику представили у російській ФСБ.

Як інформують росЗМІ, цифра виїздів росіян за кордон значно зросла лише за кілька місяців — з липня до вересня. В інші країни за цей час в’їхало 9,7 млн російських громадян, і ця цифра майже вдвічі більша, ніж за аналогічний період 2021 року.

Варто зазначити, що максимальна кількість "туристів" припала на Туреччину, Казахстан, Фінляндію, Грузію та окуповану росією її частину — Абхазію. Ці держави для себе обрали близько 70% росіян, що залишили батьківщину.

Звичайно ж, така статистика є не надто показовою, адже інформує про виїзди і не означає, скільки людей за підсумком повернулися до рф. Проте подібна кількість охочих виїхати за кордон все одно вражає, адже сягає 6,76% від загального населення росії.

Статистика населення росії

Додамо, що глава групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв у своєму Twitter називав цифру в 15 мільйонів росіян, які втекли з країни, теж посилаючись на дані ФСБ. Однак зараз він видалив потік твітів, очевидно визнавши власну неправоту.

Варто зазначити, що такий великий відтік людей із рф не заважає військкоматам продовжувати вербування нових солдатів. При цьому кількість загиблих мобілізованих місцеві чиновники фактично відмовляються визнавати.

А ось ЗСУ чудово вважають втрати противника — за допомогою озброєння. Так, нещодавно з’явилася інформація, що на тимчасово окупованій Луганщині загинув майже весь батальйон армії Росії, що складався з кількох сотень мобіків. Вціліти вдалося лише 29 людям.