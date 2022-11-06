Із 570 людей вціліли 29: ЗСУ знищили батальйон російських "мобиків" у Луганській області

Родичі мобілізованих скаржаться, що "хлопчиків" кинули "як кошенят", і вони хочуть додому

Оголошена кремлівським диктатором путіним мобілізація поки що призводить тільки до одного результату: не навчені і не озброєні вояки гинуть, навіть не зробивши жодного пострілу.

До таких висновків приводять повідомлення, які з’являються у російських ЗМІ.

Зокрема, видання "Верстка" пише з посиланням на одного з небагатьох солдатів, які вижили, Олексія Агафонова, що в результаті обстрілу українськими військовими під селом Макіївка (Луганської області) було знищено батальйон мобілізованих росіян з Воронезької області.

За словами Агафонова, спочатку командир обіцяв відправити їх до району Сватового, де за 15 кілометрів від лінії фронту вони мали вступити до лав "територіальної оборони". Але в ніч з 1 на 2 листопада весь батальйон привезли на лінію зіткнення і наказали "окопуватися і утримувати лінію оборони".

"Нас викинули в посадки, сказали окопуватися, у нас на батальйон було три лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл — артилерія, "Гради", міномети, коптери, нас просто розстрілювали. Коли все почалося, офіцери одразу втекли. У перервах між обстрілами ми намагалися окопуватися, але нас одразу вичислювали коптери, і просто розстрілювали.

Він також зазначив, що у цьому районі Луганської області, де він потрапив під обстріл, було розбито щонайменше ще один батальйон.

"По телевізору показують, що все красиво, а насправді тут у Луганській області на передок кидають саме мобілізованих, і коли ми звідти відходили, не бачачи офіцерів, ми йшли вже назад, то бачили, що на третій лінії сидять лише контрактники та добровольці, а на передку мобілізовані", — зазначив окупант.

Агафонов розповів, що до Сватового звозять велику кількість мобілізованих із рф для того, щоб "закривати проломи в обороні". За його словами, українські війська вже зачистили всю територію, де були росіяни, яких мобілізували.

Карта, де відбувався бій

Також інформацію про велику кількість загиблих окупантів підтверджують і дружини військових, які вижили.

"Він зателефонував мені вранці з чужого номера і розповів, що сталося, що їх кинули копати лінію оборони, їх накрив мінометний обстріл. Вони зараз бояться кудись йти, навіть до блокпоста бояться вийти. Керівництво їх покинуло, і вони не знають, що робити, просто просять допомоги ”, – розповідає Людмила Чорних, дружина військового, який потрапив під обстріл ЗСУ.

Видання зазначає, що родичі мобілізованих, які потрапили під обстріл, влаштували в суботу, 5 листопада, сход біля будівлі воронезької прокуратури, вимагаючи розповісти їм правду про долю близьких.

"По телефону нам кажуть, що наші сини живі, здорові і навіть виконують військовий обов’язок. Які до біса живі і здорові, коли їх там усіх повбивало?", – розповіла Оксана Холодова, мати військовослужбовця Андрія Холодова.

Дружина іншого мобілізованого — Ганна — сказала "Верстці", що мобілізовані, які вижили, просять, щоб їх відпустили додому.

"Вони зараз просять про допомогу, щоб їх просто випустили. Вони зараз не можуть там перебувати, їм страшно. Їх там бомблять. Ні начальства, нікого там немає. Ми хочемо, щоб це стало відомо всім, як вчинили з хлопчиками. Їх покинули як кошенят, без підготовки, без нічого. А у нас із чоловіком донька, їй півтора роки ”, — розповіла Ганна.

Звичайно, чисто по-людськи "хлопчиків" шкода, але будь-яке співчуття пропадає, якщо подумаєш про те, що ці молоді люди прибули в Україну для того, щоб вбивати, грабувати та ґвалтувати – адже саме так, російська армія, як показали події останніх місяців, і "воює". У мобілізованих була можливість уникнути подібної долі – виїхавши з країни, отримавши відстрочку тощо. Але вони вирішили вибрати собі іншу долю і мають розплачуватись за це задля задоволення болючих амбіцій свого диктатора.

Нагадаємо, що незважаючи на заяву про "завершення мобілізації" цей процес в Росії тільки набирає обертів.