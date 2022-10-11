Пішли стопами "вагнерівців": російське міноборони почало вербувати зеків

Із колишніх силовиків формують підрозділ "Шторм"

Російське міноборони уподібнилося до ПВК "Вагнера" і теж почало вишукувати "добровольців" на війну проти України у в’язницях.

Як повідомляють "Важливі історії" з посиланням на родичів ув’язнених в ВК-3 "Скопін" (Рязанська область) та ВК-4 "Олександрійська" (Ставропольський край), міноборони росії вербує там людей з-поміж колишніх силовиків.

Родичка одного та ув’язнених повідомила, що представники міністерства прибули до колонії за день до того, як туди приїхали люди з ПВК "Вагнера", 27 вересня. Вони там набирали людей до складу підрозділу Шторм, а перші завербовані поїхали звідти в ніч на 11 жовтня.

Батько одного з ув’язнених у ВК-3 при цьому повідомив, що звідти поїхало близько 60 осіб, які написали прохання про помилування та дали підписку про нерозголошення.

Про вербування ув’язнених міністерством оборони повідомляв і проєкт Gulagu.net, який публікував інформацію про аналогічний візит до нижньогородської ВК-11 4 жовтня.

Наголошувалося, що умови служби там пропонують такі ж, як і у "вагнерівців", а саме помилування та зарплату, проте шансів вижити там більше, бо воювати відправляють не в першому ешелоні.

Схоже, що поки що міноборони вербує людей лише в колоніях для колишніх силовиків, всього по росії таких 21.

Як повідомлялося раніше, інформація про те, що ПВК "Вагнера" вербує найманців у в’язницях з’явилася ще у серпні, при цьому з’являлася інформація, що іноді це робить безпосередньо її засновник євген пригожин.