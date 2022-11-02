Жертви найманців вперше пішли до суду: у Великій Британії подано позов проти "вагнерівців"

У ПВК можуть конфіскувати активи, пов’язані з Великою Британією

Російські найманці з ПВК "Вагнер" відомі своєю жорстокістю та участю у війнах по всьому світу. В Україні їх задіяло російське командування поряд із регулярними військовими частинами. Але вони можуть зіткнутися з проблемами — у Великій Британії подали позов проти них. Юристи стверджують, що це перший випадок, коли на найманців до суду подали їхні жертви.

Як повідомляє британське видання inews, "вагнерівцям" інкримінують тероризм, страти, тортури, політичні вбивства та використання зґвалтувань як зброю війни. Від імені жертв, які втекли від війни в Україні, подала британська юрфірма McCue Jury and Partners. У ній вважають, що активи ПВК "Вагнер" можуть бути використані для мільярдів доларів як репарації жертвам найманців.

Справа розглядатиметься у Високому суді Лондона. Юристи пообіцяли надати докази того, що ПВК "Вагнер" "брали участь у незаконній змові з метою використання тероризму для сприяння їхньому незаконному вторгненню в Україну". Передбачуваному главі "вагнерівців" Євгену Пригожину було надіслано листа до позову.

"За допомогою міжнародних юристів та сайту розслідувань з відкритим вихідним кодом Bellingcat, кампанію боротьби за права громадянського суспільства буде спрямовано проти "санкціонованих та несанкціонованих активів будь-якої структури військової машини Путіна" у спробі виплатити компенсацію українським жертвам групи Вагнера", — наголошується в матеріалі.

Розслідування діяльності "вагнерівців" в Україні є центральним, але не єдиним аспектом — будуть вивчені також факти діяльності в інших країнах, включаючи Центральноафриканську Республіку, Лівію, Мозамбік, Сирію, Судан та Венесуелу. Як раніше писав "Телеграф", у серпні ООН непрямо звинуватила ПВК "Вагнер" у вбивстві скотарів у Малі. Ймовірно, саме цих найманців виводять із Африки, щоб кинути в Україну. У сфері інтересів ПВК не лише звірства, а й політика — Пригожин багато і часто критикує російських генералів за програші армії росії, тим самим зміцнюючи свою позицію.