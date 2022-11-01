Бракує живої сили в Україні: росіяни виводять своїх найманців з Африки

Найманці також намагаються сформувати авіаційну групу

Серйозні втрати окупантів в Україні змусили російське командування шукати додаткові резерви, у тому числі залучаючи свої ПВК, які перебувають за кордоном.

Як повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, попри те, що росія вже зазнала значних іміджевих та політичних втрат на міжнародній арені, керівництво вирішило вивести контингент ПВК з Республіки Малі.

Російські найманці в Малі підтримують військову хунту, яка у травні 2021 року здійснила переворот у цій африканській країні.

Водночас повідомляється, що найманці намагаються сформувати авіаційну складову, яку вони будуть застосовувати в Україні.

Втім, у Генштабі повідомляють, що ефективність та навчання льотчиків вертольотів Мі-8 не дозволять їм вплинути на війну в Україні. Крім того, проблем додає і те, що вони одержують менші виплати, якщо порівнювати їх із Сирією.

Як повідомлялося раніше, окупанти втрачають не лише багато особового складу, а й бойової техніки. Так розвідка Британії нещодавно повідомила, що за весь час війни росія втратила понад чверть своїх новітніх ударних гелікоптерів Ка-52. При цьому вони знищуються не лише в небі України, а й просто на базах у глибоких тилах.

Наприклад, напередодні диверсанти змогли підірвати два Ка-52 та пошкодити ще два на військовій базі у Псковській області.