ПВК "Вагнера" розширює присутність в Африці, а Франція втрачає вплив в Малі

Франція застерігає Малі від угоди з російськими найманцями Вагнера

У минулому році всі інформаційні агентства світу розповіли про переворот в Малі. Тоді збунтувалися військові і взяли під арешт президента Ібрагіма Бубакар Кейта і прем’єр-міністра Бубу Сіссе.

Недавня стаття на сайті міжнародної телекомпанії "Аль-Джазіра" розповідає про ситуацію в країні і про те, як будує свої відносини зі світом уряд цієї африканської держави. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Міністр оборони Франції Флоренс Парлі застерегла Малі від угоди з російською приватною охоронною групою "Вагнер". Її виступ відбувся після того, як військовий уряд країни заявив про готовність залучити 1000 найманців.

Два французьких джерела повідомили у вівторок, що уряд Малі розглядає можливість укладення угоди з неоднозначною російською фірмою. Це підкреслить зростаючий вплив Москви в регіоні. І, очевидно, зменшення впливу Франції.

Військові Малі чекають допомоги від Росії

"Якщо влада Малі укладе договір з ПВК "Вагнера", це буде надзвичайно тривожним і суперечливим сигналом, несумісним з усім, що ми робили протягом багатьох років і мали намір зробити для підтримки країн сахельского регіону", — сказала Парлі, виступаючи перед парламентською комісією.

Раніше у вівторок прес-секретар міністерства оборони Малі не заперечував, що уряд розглядає подібні кроки.

"Малі має намір диверсифікувати свої відносини в середньостроковій перспективі, щоб забезпечити безпеку країни", — заявив прес-секретар. "Ми з російською компанією нічого не підписували, але ведемо переговори з усіма можливими сторонами".

Кілька джерел також повідомили, що група "Вагнера" буде отримувати близько шести мільярдів франків КФА (французьких африканських колоній) (близько 10,8 мільйона доларів) на місяць за свої послуги і що присутність найманців поставить під загрозу фінансування Малі з боку міжнародних партнерів і союзних навчальних місій, які допомогли відновити армію цієї країни.

Франція направила війська в Малі в 2013 році після того, як бойовики захопили північ країни.

З тих пір Париж направив тисячі військовослужбовців в регіон Сахеля, де вони разом з місцевими силами проводять операції проти бойовиків, пов’язаних з "Аль-Каїдою" і угрупованням ІГІЛ.

Відносини між Францією і Малі погіршилися після перевороту в серпні 2020 року, коли президента Ібрагіма Бубакара Кейта посунули з посади.

Франція припинила військову співпрацю з Малі в червні минулого року, а Макрон оголосив про плани закрити бази на півночі Малі і скоротити присутність французьких військ в регіоні.

Прибуття російських найманців в Малі стане "червоною лінією" для Макрона, повідомило одне з французьких джерел, додавши, що Париж може відправити свої війська, дислоковані в країні, в сусідній Нігер.

Французьке дипломатичне джерело піддало критиці втручання групи "Вагнера" в справи інших країн.

"Таким чином, втручання цього суб’єкта було б несумісним із зусиллями малійських і міжнародних партнерів, які беруть участь в "Коаліції за безпеку та розвиток сахельского регіону", — повідомило джерело.

В останні роки російські воєнізовані формування, "інструктори з безпеки", компанії і радники стали все більш впливовими в охопленій війною Центральноафриканській Республіці (ЦАР), відносини якої з Францією також погіршилися.

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Повідомляється також, що сили Вагнера присутні в різних країнах Африки, в тому числі в Лівії, де підтримують військового командира Халіфа Хафтара, в Судані та Мозамбіку.

Оскільки відносини з Францією погіршилися, військовий уряд Малі розширив контакти з Росією. В рамках цього зближення міністр оборони Садіо Камара відвідав Москву і спостерігав за танковими навчаннями 4 вересня.

Раніше на цьому тижні високопоставлене джерело в міністерстві оборони Малі повідомило, що візит проходив "в рамках співпраці та військової допомоги".

У посольстві Росії в Малі заявили, що їм "не відомо про підписання будь-якого контракту між Малі і групою "Вагнера" і що посольство "не було посередником" в цьому питанні.

"Ми, як і Франція, як і інші країни, турбуємося про безпеку в цьому регіоні", — сказав представник посольства.

Найманців Вагнера вперше побачили в Малі в кінці 2019 року відразу після того, як повалений президент Кейта підписав угоду про військове співробітництво з Росією.

У ЦАР Франція і неурядові організації засудили роль Вагнера, яку імовірно очолює близький до президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин.

Пригожин, який знаходиться під санкціями ЄС і США, заперечує зв’язки з "Вагнером" і будь-яку роль в конфліктах в Африці.