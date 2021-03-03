Скачать
Среда, 03.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Ипотека 7%: как получить, кто может взять и чем рискуют простые украинцы (инфографика)
Ипотека 7%: как получить, кто может взять и чем рискуют простые украинцы (инфографика)
Военная авиация РФ в Беларуси: зачем Лукашенко зовет самолеты Путина и чем ему придется платить за них
Военная авиация РФ в Беларуси: зачем Лукашенко зовет самолеты Путина и чем ему придется платить за них
Ермака допрашивают по делу "вагнеровцев": раскрыты детали расследования
Ермака допрашивают по делу "вагнеровцев": раскрыты детали расследования
"Грабежи, игра ва-банк и разборки с Западом": что забыли в Ливии российские наемники
"Грабежи, игра ва-банк и разборки с Западом": что забыли в Ливии российские наемники

"Грабежи, игра ва-банк и разборки с Западом": что забыли в Ливии российские наемники

"Грабежи, игра ва-банк и разборки с Западом": что забыли в Ливии российские наемники
13:14 Сегодня Телеграф

По данным украинской разведки, боевики российских частных военных компаний (ЧВК) с временно оккупированных территорий Украины привлекаются к участию в боевых действиях в Ливии и Сирии. Чаще всего их видят именно в Африке. О том, что Россия забыла в Ливии и кто ей там противостоит, "Телеграфу" рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук, сооснователь Центра исследования Африки Александр Мишин.

"У российского руководства в отношении Ливии есть много задач в сферах геополитики, политики, экономики, торговли вооружениями. Но говорить о наличии какой-то стратегии нельзя, – считает эксперт. – Ливийская территория занимает стратегически важное положение в центре Средиземноморья. Уже располагая военным присутствием в Сирии – 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ, то есть в Восточной части Средиземного моря, Москва хотела бы также обосноваться в Бенгази".

Именно военное присутствие в данном ливийскому порту было, по словам Александра Мишина, предметом переговоров между самопровозглашённым верховным главнокомандующим ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Цель РФ состоит не в том, чтобы выстроить какой-то свой геополитический проект в Африке. Кремлю важно помешать французам, немцам, американцам и туркам реализовывать их стратегии в регионе, – поясняет эксперт. – Ливия для россиян – это плацдарм для создания проекции силы в зону Сахеля и для налаживания логистических коридоров в Мали и ЦАР. Вмешательство в дела данных стран, погруженных во внутренние конфликты, позволяет вести торги Москвы с Парижем по больным для нее санкционным вопросам".

Военная авиация РФ в Беларуси: зачем Лукашенко зовет самолеты Путина и чем ему придется платить за них

По словам Александра Мишина, в плане ливийской политики россияне маневрируют. Они официально ведут диалог со всеми местными политическими группами, но реальное предпочтение отдавали Хафтару.

"Такое поведение трудно назвать стратегией, скорее рискованной игрой ва-банк, – считает эксперт. – Хафтар должен был в 2019-2020 гг. захватить всю территорию Ливии, и установить военную диктатуру, что дало бы возможность нечистым на руку российским бизнесменам получить широкий доступ к грабежу ливийской нефти. В обмен на это Москва с 2015 года последовательно наращивала военные поставки армии Хафтара и оказывала помощь в виде российских наемников".

Эксперт отмечает, что в Ливии работали военные специалисты по линии Министерства обороны РФ, а также бойцы ЧВК "Группа Вагнера", причем число последних в 2020 году превысило 1200 боевиков.


"Всеми этими силами прямо или косвенно курирует российское правительство. Ведь трудно себе представить, что в РФ с ее современной политической моделью жесткой вертикали власти, некие российские силы ведут на международной арене свои независимые игры. Российские военные и наемники помогали в построении армии Хафтара, перевозили для него на транспортных самолетах Ил-76 вооружения, обучали осваивать и управлять ЗРПК "Панцирь С-1", либо входили в экипажи по их применению в боевых условиях. К слову, оно не было успешным, и в Ливии были уничтожены 10 "Панцирей". В итоге даже своих достаточно тактических целей РФ в Ливии не достигла. И дело не только в низких тактико-технических характеристиках (ТТХ) российских вооружений, но и в падении качеств российских наемников, которые в Ливии отметились мародерством, грабежами, истязаниями местного населения", – подчеркивает эксперт.

Арена для разборок "взрослых дядь": какие вопросы решаются на территории Сирии и что будет дальше

Он также отмечает, что всесторонняя турецкая поддержка законному Правительству национального согласия опрокинула военную кампанию Хафтара по захвату Триполи, и привела к его закономерному военно-политическому краху.

"От Хафтара отворачиваются его влиятельные покровители, к примеру, Египет. В частности, в феврале 2021 года эмиссары президента АРЕ Абдель-Фаттаха ас-Сиси уже провели переговоры с представителями недавно созданного правительства Абудул Хамида Дбейбы. Это фактический отказ египтян от услуг Хафтара, – поясняет Александр Мишин. – Но пока его правительство слабо – российские наемники словили момент и осуществляют грабеж ливийской нефти. По данным министерства обороны Ливии "вагнеровцы" в феврале принимали участие в прокладке нелегального трубопровода из месторождений в районе Бреги в Сирт, чтобы потом грузить ее для перевозки морем. Подобная деятельность с участием боевиком является не только криминальной, но и нарушает соглашения о прекращении огня. Из этого следует, что теперь тактика РФ будет состоять в максимизации капитализации вложений в Хафтара, пока он окончательно не исчез с ливийской политической карты путем лихорадочной выкачки ресурсов с подконтрольных ему территорий. Лимит времени, отведенный на это, незначителен".

Эксперт уверен, что Москва не заинтересована в стабилизации Ливии. Ведь если это произойдет, она утратит выходы вглубь Африки. А это будет вести к усилению конфликтности между Россией, а также Францией и Турцией.

Напомним, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет задержать и арестовать Евгения Пригожина. Его связывают с деятельностью ЧВК Вагнера, чьи наемники засветились на Донбассе, в Сирии, Ливии и Африке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 419

Все по теме:

Ливия, Российская Федерация, Наемники, ЧВК, Александр Мишин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков наделал шуму в России своим заявлением о русском языке
02 В Одессе обстреляли маршрутку с пассажирами: видео после первых минут ЧП
03 Подрыв авто с военными ВСУ на Донбассе: появились новые подробности
04 Когда день не задался: в России ремонтники чинили водонапорную башню, но остались без машины (видео)
05 "Усатая сволочь": Комаровского обвинили в проблемах с российской медициной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада сделала первый шаг к отмене перевода часов в Украине
Рада сделала первый шаг к отмене перевода часов в Украине
Используемые Украиной вакцины Covishield идентичны Oxford/AstraZeneca - посол Великобритании
Используемые Украиной вакцины Covishield идентичны Oxford/AstraZeneca - посол Великобритании
В Черновцах подняли бунт против жесткого карантина: фото и видео протестов
В Черновцах подняли бунт против жесткого карантина: фото и видео протестов
Родительские субботы в 2021 году: даты
Родительские субботы в 2021 году: даты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь