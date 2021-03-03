"Грабежи, игра ва-банк и разборки с Западом": что забыли в Ливии российские наемники

По данным украинской разведки, боевики российских частных военных компаний (ЧВК) с временно оккупированных территорий Украины привлекаются к участию в боевых действиях в Ливии и Сирии. Чаще всего их видят именно в Африке. О том, что Россия забыла в Ливии и кто ей там противостоит, "Телеграфу" рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук, сооснователь Центра исследования Африки Александр Мишин.

"У российского руководства в отношении Ливии есть много задач в сферах геополитики, политики, экономики, торговли вооружениями. Но говорить о наличии какой-то стратегии нельзя, – считает эксперт. – Ливийская территория занимает стратегически важное положение в центре Средиземноморья. Уже располагая военным присутствием в Сирии – 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ, то есть в Восточной части Средиземного моря, Москва хотела бы также обосноваться в Бенгази".

Именно военное присутствие в данном ливийскому порту было, по словам Александра Мишина, предметом переговоров между самопровозглашённым верховным главнокомандующим ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Цель РФ состоит не в том, чтобы выстроить какой-то свой геополитический проект в Африке. Кремлю важно помешать французам, немцам, американцам и туркам реализовывать их стратегии в регионе, – поясняет эксперт. – Ливия для россиян – это плацдарм для создания проекции силы в зону Сахеля и для налаживания логистических коридоров в Мали и ЦАР. Вмешательство в дела данных стран, погруженных во внутренние конфликты, позволяет вести торги Москвы с Парижем по больным для нее санкционным вопросам".

По словам Александра Мишина, в плане ливийской политики россияне маневрируют. Они официально ведут диалог со всеми местными политическими группами, но реальное предпочтение отдавали Хафтару.

"Такое поведение трудно назвать стратегией, скорее рискованной игрой ва-банк, – считает эксперт. – Хафтар должен был в 2019-2020 гг. захватить всю территорию Ливии, и установить военную диктатуру, что дало бы возможность нечистым на руку российским бизнесменам получить широкий доступ к грабежу ливийской нефти. В обмен на это Москва с 2015 года последовательно наращивала военные поставки армии Хафтара и оказывала помощь в виде российских наемников".

Эксперт отмечает, что в Ливии работали военные специалисты по линии Министерства обороны РФ, а также бойцы ЧВК "Группа Вагнера", причем число последних в 2020 году превысило 1200 боевиков.





"Всеми этими силами прямо или косвенно курирует российское правительство. Ведь трудно себе представить, что в РФ с ее современной политической моделью жесткой вертикали власти, некие российские силы ведут на международной арене свои независимые игры. Российские военные и наемники помогали в построении армии Хафтара, перевозили для него на транспортных самолетах Ил-76 вооружения, обучали осваивать и управлять ЗРПК "Панцирь С-1", либо входили в экипажи по их применению в боевых условиях. К слову, оно не было успешным, и в Ливии были уничтожены 10 "Панцирей". В итоге даже своих достаточно тактических целей РФ в Ливии не достигла. И дело не только в низких тактико-технических характеристиках (ТТХ) российских вооружений, но и в падении качеств российских наемников, которые в Ливии отметились мародерством, грабежами, истязаниями местного населения", – подчеркивает эксперт.

Он также отмечает, что всесторонняя турецкая поддержка законному Правительству национального согласия опрокинула военную кампанию Хафтара по захвату Триполи, и привела к его закономерному военно-политическому краху.

"От Хафтара отворачиваются его влиятельные покровители, к примеру, Египет. В частности, в феврале 2021 года эмиссары президента АРЕ Абдель-Фаттаха ас-Сиси уже провели переговоры с представителями недавно созданного правительства Абудул Хамида Дбейбы. Это фактический отказ египтян от услуг Хафтара, – поясняет Александр Мишин. – Но пока его правительство слабо – российские наемники словили момент и осуществляют грабеж ливийской нефти. По данным министерства обороны Ливии "вагнеровцы" в феврале принимали участие в прокладке нелегального трубопровода из месторождений в районе Бреги в Сирт, чтобы потом грузить ее для перевозки морем. Подобная деятельность с участием боевиком является не только криминальной, но и нарушает соглашения о прекращении огня. Из этого следует, что теперь тактика РФ будет состоять в максимизации капитализации вложений в Хафтара, пока он окончательно не исчез с ливийской политической карты путем лихорадочной выкачки ресурсов с подконтрольных ему территорий. Лимит времени, отведенный на это, незначителен".

Эксперт уверен, что Москва не заинтересована в стабилизации Ливии. Ведь если это произойдет, она утратит выходы вглубь Африки. А это будет вести к усилению конфликтности между Россией, а также Францией и Турцией.

Напомним, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет задержать и арестовать Евгения Пригожина. Его связывают с деятельностью ЧВК Вагнера, чьи наемники засветились на Донбассе, в Сирии, Ливии и Африке.