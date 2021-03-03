Военная авиация РФ в Беларуси: зачем она Лукашенко и чем за неё придется заплатить

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил во вторник, 2 марта, о желании привлечь российскую военную авиацию в Беларусь. Он даже вспомнил события 2014 года, когда во время Чемпионата мира по хоккею в Беларуси летчики РФ вместе с белорусскими коллегами вместе несли службу.

Это заявление проанализировал для "Телеграфа" эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич.

"Традиционное заявление в стиле Лукашенко – дайте нам больше оружия, желательно заплатите, что мы его возьмем, но сами не приходите. Согласно международным договоренностям, в случае кризисной ситуации, российская военная авиация имеет право залететь в белорусское воздушное пространство. Но не может без дополнительного согласования садиться на белорусские аэродромы, – отмечает Игар Тышкевич. – В том числе поэтому РФ давно хочет создать военную базу на территории Беларуси. Но согласия на это пока получить не может".

По мнению эксперта, Лукашенко сейчас пытается выторговать выгодные условия касательно оплаты за российские самолеты для белорусских вооруженных сил. А базы, мол, новые создавать не надо.

"Вроде и приглашает, но приглашает российские деньги, а не российских военных, – поясняет Игар Тышкевич. – Россия и дальше будет давить, добиваясь усиления своего военного присутствия в Беларуси. Но Лукашенко понимает, что российская военная база на территории Беларуси – прямая угроза для существования его самого. И защищая именно себя, свою власть, а не Беларусь, он будет противиться созданию такой базы до последнего".

Напомним, что спорная победа Лукашенко на выборах в августе 2019 года привела к массовым протестам. Недавно он рассказал, при каких условиях уйдет из власти.

Директор Института мировой политики Евгений Магда проанализировал для "Телеграфа" происходящее в Беларуси, а также дал прогноз на будущее.