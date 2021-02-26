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ФБР предложило награду за информацию о "поваре Путина"

ФБР предложило награду за информацию о "поваре Путина"
Обновлено 16:36 Сегодня Телеграф Фото: РБК

Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило награду в 250 тысяч долларов (почти 7 миллионов гривен) за информацию, которая поможет задержать и арестовать Евгения Пригожина, которого также называют "поваром Путина". 

Информация об этом появилась на сайте ФБР

Его обвиняют в участии в заговоре с целью повлиять на результаты президентских выборов в США  в 2016 году.

По данным ФБР Пригожин является основным спонсором "Агентства интернет-исследований" (IRA), также известного, как "фабрика троллей", и лично одобрил вмешательство структуры в американские выборы.

Кроме этого бизнесмена также связывают с деятельностью ЧВК Вагнера, чьи наемники засветились на Донбассе, в Сирии, Ливии и Африке. 

Прозвище "повар Путина" он получил из-за того, что его компании организовывали банкеты для российского президента.  

16 февраля 2018 года в Окружном суде США по округу Колумбия был выдан федеральный ордер на его арест.

Как сообщалось ранее, в ЕС одобрили наложение санкций на четырех топ-чиновников России из-за заключения оппозиционера Алексея Навального.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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США, Россия, ФБР, Евгений Пригожин.
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