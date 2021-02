ФБР предложило награду за информацию о "поваре Путина"

Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило награду в 250 тысяч долларов (почти 7 миллионов гривен) за информацию, которая поможет задержать и арестовать Евгения Пригожина, которого также называют "поваром Путина".

Информация об этом появилась на сайте ФБР.

Его обвиняют в участии в заговоре с целью повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году.

These individuals are wanted by #FBI for their alleged involvement in conspiracy to defraud US by impairing, obstructing & defeating the lawful functions of FEC, DOJ & Dept of State. This occurred from early 2014 to February of 2018. https://t.co/cgthtZJh1H pic.twitter.com/Zt8RujODqA

— FBI Washington Field (@FBIWFO) February 25, 2021