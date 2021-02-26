Спецслужбы Путина вербуют мирных жителей Донбасса: разведка узнала, что им обещают

Деньги, статус УБД и хорошая пенсия. Такими "плюшками" заманивают россияне жителей оккупированных территорий на службу в частные военные компании.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Представители спецслужб страны-агрессора во время вербовки в частные военные компании предлагают боевикам 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, а также жителям временно оккупированных территорий Украины зарплату в размере 5 тысяч долларов США", - отмечают в военном ведомстве.

Кроме того, наемникам, после трех лет службы в ЧВК, предлагают льготы участников боевых действий и пенсионное обеспечение.

По данным украинской разведки, на сегодняшний день боевики российских ЧВК с временно оккупированных территорий Украины привлекаются к участию в боевых действиях в Ливии и Сирии.

Напомним, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Телеграфу", рассказал чем, собственно, занимаются ЧВК и в каком виде они существуют в Украине.