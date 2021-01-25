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ЧВК в Украине - частные армии для олигархов или шанс влиять на события в мире? Интервью генерала

ЧВК в Украине - частные армии для олигархов или шанс влиять на события в мире? Интервью генерала
11:04 Сегодня Телеграф Радио Свобода

О российской ЧВК (частная военная компания) Вагнера с недавних пор знают даже те украинцы, которые не отслеживают перемещения российских наемников по миру. «Вагнеровцы» засветились не только на Донбассе, но и во многих других горячих точках. А провальная операция по их задержанию, якобы спланированная СБУ в прошлом году, но сорвавшая (вполне возможно не без участия высших украинских должностных лиц), попала под прицел расследовательского проекта Bellingcat. О том, чем, собственно, занимаются ЧВК, в каком виде они существуют в Украине и как могут переформатироваться «Телеграф» побеседовал с генерал-лейтенантом, бывшим заместителем начальника Генштаба ВСУ Игорем Романенко.

– Как давно в мире официально существуют ЧВК?

– Примерно с конца 60-х прошлого века. В развитых государствах импульсом для создания ЧВК стало, в частности, то, что после возвращения из горячих точек многие военные не могли найти себя, уходили в криминал или сводили счеты с жизнью. Кроме того, в определенный момент произошло сокращение вооруженных сил. Они думали, как задействовать подготовленных людей.

– Похожая ситуация сейчас в Украине...

– Да, действительно. У нас 250 тысяч – численность официальных вооруженных сил. Идет сокращение, реорганизация. Многие ребята прошли войну на Донбассе. У них есть определенные навыки, которым можно найти правильное применение. Многие переформатировались, не видят себя без оружия. Кто-то вступил в неофициальные подразделения, которые в том или ином виде есть у местных князьков и олигархов всеукраинского масштаба. А потому нужно упорядочить всё это, взять под контроль государства. То, что было актуально ранее для других стран, важно сейчас и для нас. К тому же, деятельность ЧВК – это еще и военный аутсорсинг. Простыми словами – услуга и выбор.

– И какие же услуги предоставляют ЧВК?

– Перечислю основные.
1. Военизированная охрана людей и объектов (посольства, нефтепроводы, даже аптеки – как делает одна из николаевских ЧВК, к сожалению, в России);
2. Охрана транспортных колонн;
3. Охрана гуманитарных миссий;
4. Участие в миротворческих миссиях, в том числе под эгидой ООН (если на Донбасс будут вводить миротворцев – наш случай);
5. Разминирование. У нас богатейший опыт – и на Ближнем Востоке, и на Донбассе. Год ведения войны в любом регионе – это потом 4 года разминирования;
6. Разведка и оценка ситуации безопасности в регионе;
7. Техническое обслуживание и применение сложных боевых комплексов и техники (артиллерия, системы залпового огня, ЗРК, дроны). Нашими ЗРК посбивали большинство летательных аппаратов в грузино-российском конфликте в 2008-м. А недавно украинское частное предприятие продало два ЗРК 125 (с разрешения соответствующих госорганов Украины), которых нет у ВСУ, туркам. А Турция сейчас и на Ближнем Востоке, и в Африке, и на Кавказе. Кстати, я принимал участие в учениях, где были приобретенные нами турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. Наши расчеты уже серьезно подготовлены;
8. Борьба с пиратством. Сколько моряков, в том числе украинских, захватывают сейчас в разных местах, особенно в районе Сомали! И ЧВК – тоже рычаг борьбы с этим злом;
9. Эвакуация людей из горячих точек;
10. Тренировка сил местной полиции и военных. К примеру, подготовка снайперов, саперов;
11. Выполнение функции помощи там, где не действуют правоохранительные органы тех или иных государств;
12. Содержание под стражей и конвоирование задержанных или заключенных;
13. Подготовка гражданских лиц к действиям в экстремальных условиях. Горький опыт Донбасса в этом смысле многому научил. Важно, чтобы гражданское население могло пережить те или иные катаклизмы с наименьшими потерями;
14. Полноценное участие в боевых операциях совместно с кадровыми частями тех или иных государств. Или отдельно.

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– Вы упомянули украинскую ЧВК. У нас они тоже действуют?

– В Украине ЧВК фактически действуют давно в таких видах деятельности как тренинг, охранные миссии, стрелковая подготовка из легальных видов оружия. А вот более широкая форма деятельности, то же участие в военных операциях, согласно Уголовному Кодексу, запрещена. Это квалифицируется как наемничество. При этом, украинцы как профессионалы с боевым опытом – ценятся. Но, к сожалению, наших военных собирают в свои ЧВК другие страны. Иногда даже Россия…
В Украине создана и действует, по меньшей мере, одна частная военная компания – «Омега Консалтинг Групп». Ее глава, Андрей Кибалко, в интервью рассказывал, что служащие ЧВК получат по 2-5 тысячи долларов в месяц, в зависимости от опасности. В отдельных миссиях платят по 700-1000 долларов в сутки. Кроме того, страховка в случае ранения или гибели – сотни тысяч долларов.

– Мы знаем, в основном, лишь российскую одиозную ЧВК Вагнера. А какие наиболее известные ЧВК в мире?

– Одну из первых в ХХ веке ЧВК «Watchguard International» основал в Великобритании полковник британской армии Дэвид Стерлинг. Один из крупнейших в то время контрактов (более полумиллиарда долларов) в 1974 году с правительством США заключила ЧВК «Vinnel corporation» американского военно-промышленного концерна «Northrop Grumman». Она тренировала Национальную гвардию Саудовской Аравии и защищала нефтяные месторождения страны.
Чаще ЧВК используют в качестве наемников для военных конфликтов. Самой популярной в 70-х годах на международном уровне была британская частная компания «Security advisory services», которая вербовала наемников из числа граждан стран Западной Европы, обеспечивала снаряжением и отправляла на войну.

В боевых действиях на Донбассе в 2014-2015 годах и в Сирии в 2017-2018 годах участвовала официально не зарегистрированная российская ЧВК Вагнера, которую, по данным российских журналистов-расследователей, создал и финансирует «повар Путина», бизнесмен Евгений Пригожин. Но от простых наемников ЧВК отличаются тем, что их деятельность контролирует государство, в котором они зарегистрированы. Отдельные международные ЧВК даже превосходят государственные структуры по количеству персонала. В частности, количество сотрудников британской Group 4 Securicor составляет 657 тысяч человек.

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– Почему не узаконить участие наших спецов в военных операциях? Что мешает сделать ЧВК в Украине полноценными?

– Отсутствие политической воли. Те, кто понимает необходимость и значимость ЧВК, не решаются в существующих условиях (политическая нестабильность, война на Донбассе, огромное количество незарегистрированного оружия и боеприпасов на руках) отстаивать идею их полноценности и востребованности. Хотя граждане Украины, которые имеют соответствующий опыт, участвуют в составе иностранных ЧВК, действуют в Африке, на Ближнем Востоке и в других районах, где есть горячие точки. Очень ценятся наши десантник, военнослужащие, прошедшие опыт боевых действий по всему миру, в том числе на Донбассе.

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– Известно, что идет разработка законопроектов «О военно-консалтинговой деятельности», которыми предусматривается создание частных военных компаний. Президент, к примеру, говорил, что в одном из них не предусмотрено никаких ограничений, а второй, вроде бы, дает возможность деятельности за рубежом.

– В свое время ЧВК поддерживали такие политики как Дмитрий Ярош (экс-лидер «Правого сектора», - ред.), Валерий Гелетей (министр обороны Украины в 2014 году, - ред.). Сейчас мне известно о законопроекте нардепа от монобольшинства Ольги Василевской-Смаглюк, которая, скорее всего, представляет интересы Коломойского. Существует угроза, что создание всевозможных формирований под видом ЧВК продвигают представители олигархата. И хотят прописать там удобные для себя моменты. И официально иметь «карманные армии» для решения каких-то своих вопросов. Потому пока в проекте, о котором мне известно, прописано, что ЧВК могут действовать только за границей.

– Выгода участников ЧВК понятна – возможность применить навыки за солидные деньги. В чём выгода государства?

– Официальные ЧВК платят налоги. Но важно даже не это. Так мы увеличим глобальное стратегическое влияние Украины в горячих точках в мире через ЧВК. И в первую очередь в тех, где присутствуют российские ЧВК, их силовые структуры. Это является ассиметричным действием на возможности более мощных силовых структур РФ. Одно дело – воевать с гибридами, которых как бы нет на Донбассе. Другое – через ЧВК, когда государство Украина напрямую за это не отвечает. Так делают другие мощные державы – США, Франция, Турция, Великобритания та же РФ. Это скрытная возможность государства влиять на мировые события в собственных интересах.

То есть ЧВК важны как официальный (а порой и неофициальный, но действенный) рычаг государства во внешней политике. Это непрямое ведение и реализация политики того или иного государства за рубежом. И в то же время – возможность влияния как глобального игрока. Я уверен, что полноценные ЧВК нам нужны. И нужен жесткий госконтроль за ними. Потому что применение права силы на законном уровне должно быть исключительно у государства.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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ВСУ, Интервью, Игорь Романенко, ЧВК Вагнера, ЧВК.
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