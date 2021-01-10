Украина готовила план по возвращению Крыма: генерал рассказал о предательстве в рядах ВСУ

В 2014 году Генеральный штаб ВСУ готовил спецоперацию для того, чтобы вернуть Крым в состав Украины – для этого на полуостров планировался масштабный «заброс» войск.

Об этом рассказал экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в комментарии для фильма Крым.Реалии.

Кривонос рассказал, что для деоккупации Крыма и вторжения ВСУ в 2014 году был разработан план, который включал в себя три этапа пути. Одним из них была переброска наиболее боеспособных десантных подразделений на полуостров. В это время на плановых учениях там находилась рота 25 воздушно-десантной бригады ВСУ, которой и собирались помочь.

Экс-заместитель секретаря СНБО сообщил, что военные части ВСУ были сориентированы согласно плану. Основная задача была – не допустить попытки захвата территорий. Среди них были и части воздушно-десантных войск: 25 воздушно-десантная бригада и 79 аэромобильная бригада.

Именно эти подразделения должны были, согласно деоккупации, войти в Крым, занять позиции и усилить те группировки, которые были в то время в Вооруженных силах Украины.

Однако, исход плана предрешило непредвиденное обстоятельство – измена Сергея Стороженко, командира 36-й отдельной механизированной бригады береговой обороны, база которой в то время была в поселке Перевальном. Напомним, в марте 2014-го года командир 36-й бригады пошел на поводу у российских войск и сдал военную часть без единого выстрела.

Он передал БМП и другую тяжелую технику, а также все заряды к ней «на милость победителя», оставив все это в 1,5 км от казарм, а затем убедил многих бойцов сдать оружие. Тех, кто не послушал, Стороженко обязал сделать это приказом. Кроме того, командир пытался убедить сдаться и командование 25-й бригады, но эти попытки успехом не увенчались.

Сергей Стороженко впоследствии, оправдывал свои действия тем, что «не смог связаться с командованием», но тем не менее – практически сразу после аннексии он перешел на службу в российскую армию, а в 2016-м уволился.

Ранее «Телеграф» сообщал, что из курорта и здравницы, которой был Крым в период украинского правления, полуостров постепенно превращается в военную базу. Именно в таком виде он нужен оккупантам – об этом свидетельствуют отчеты международных организаций.