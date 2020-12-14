Турция усилит ВСУ ударными беспилотниками и не только: в Кремле паникуют

В понедельник, 14 декабря, Украина и Турция подписали соглашение о производстве корветов и ударных беспилотников для ВСУ.

Об этом сообщило Минобороны Украины.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производство корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что этот документ подписан в рамках визита в Украину турецкой делегации во главе с президентом директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

В России сообщение о договоренности Украины и Турции восприняли с долей паники. На эту мысль наталкивает тот факт, что его тут же растиражировали пропагандистские СМИ, причем не скупясь на устрашающие эпитеты, и судя по тенденции, чем страшнее, тем лучше.

В частности, ТАСС не преминул напомнить также о том, "в 2019 году Киев закупил и провел испытания турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan".

"По неофициальным данным, сумма этого контракта составила 69 млн долларов", - пишет издание.