Скачать
Понедельник, 14.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги дня 14 декабря: новые детали отравления Навального, начало выплат помощи ФОПам и сбой в работе Google
Итоги дня 14 декабря: новые детали отравления Навального, начало выплат помощи ФОПам и сбой в работе Google
В Харькове - транспортный "аут": что произошло и в чем причина
В Харькове - транспортный "аут": что произошло и в чем причина
Методички не успели написать: пропагандисты Кремля дружно молчат по поводу расследования об отравителях Навального
Методички не успели написать: пропагандисты Кремля дружно молчат по поводу расследования об отравителях Навального
France Football создал команду мечты: список легенд впечатляет
France Football создал команду мечты: список легенд впечатляет

Турция усилит ВСУ ударными беспилотниками и не только: в Кремле паникуют

Турция усилит ВСУ ударными беспилотниками и не только: в Кремле паникуют
Обновлено 22:00 Сегодня Телеграф фото: Википедия

В понедельник, 14 декабря, Украина и Турция подписали соглашение о производстве корветов и ударных беспилотников для ВСУ.

Об этом сообщило Минобороны Украины.

 "Министр обороны Украины Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производство корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Укрощение России: зачем Украина сближается с Турцией

Также уточняется, что этот документ подписан в рамках визита в Украину турецкой делегации во главе с президентом директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

В России сообщение о договоренности Украины и Турции восприняли с долей паники. На эту мысль наталкивает тот факт, что его тут же растиражировали пропагандистские СМИ, причем не скупясь на устрашающие эпитеты,  и судя по тенденции, чем страшнее, тем лучше.

Беспилотники

Беспилотники

В частности, ТАСС не преминул напомнить также о том, "в 2019 году Киев закупил и провел испытания турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan".

"По неофициальным данным, сумма этого контракта составила 69 млн долларов", - пишет издание.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Турция, Россия, Беспилотники.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Мы не о таком мечтали": в Крыму ополчились против приезжих россиян
02 Боевик "ДНР" из базы "Миротворца" умер при странных обстоятельствах возле Петербурга (фото)
03 Вратарь даже не дернулся: роскошный гол Малиновского в Серии А (видео)
04 Нардеп "Слуги народа" назвал COVID-19 выдуманной болезнью (видео)
05 Во Львовской области неуравновешенный мужчина с косой атаковал памятник Папе Римскому (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Солнечное затмение 14 декабря: появились фото и видео
Солнечное затмение 14 декабря: появились фото и видео
Санкциями Россия прикрывает своих агентов в украинской власти, - политолог
Санкциями Россия прикрывает своих агентов в украинской власти, - политолог
В Великобритании нашли объяснение новому росту случаев коронавируса
В Великобритании нашли объяснение новому росту случаев коронавируса
Олег Винник заменил Потапа: названы судьи нового сезона &quot;Голосу країни&quot;
Олег Винник заменил Потапа: названы судьи нового сезона "Голосу країни"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь