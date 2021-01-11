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Российские наемники засветились на работе в Африке: чем они там занимаются (фото)
Российские наемники засветились на работе в Африке: чем они там занимаются (фото)
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Российские наемники засветились на работе в Африке: чем они там занимаются (фото)

Российские наемники засветились на работе в Африке: чем они там занимаются (фото)
Обновлено 16:39 Сегодня Телеграф фото: Андрей Цаплиенко/Telegram

Российских наемников ЧВК "Вагнера" снова заметили в Африке, где недавно они понесли тяжелые потери.

Их фото на африканском континенте в своем Telegram-канале выложил журналист Андрей Цаплиенко.

На этот раз российские наемники сопровождали премьер-министра Центрально-Африканской республики (ЦАР) Фирмена Нгребады в качестве личной охраны.

На кадрах действительно видно людей славянской наружности. У каждого из них – оружие в руках.

ЧВК Вагнера

ЧВК Вагнера

ЧВК Вагнера

Отметим, впервые российские власти признали, что в Африке находятся 5 военных и 170 инструкторов еще в марте 2018 года. После этого контингент наемников постоянно увеличивался. Вооруженное противостояние между повстанцами и властями ЦАР тянется с 2012 года, тогда повстанцы свергли президента Франсуа Бозизе.

В конце марта 2013 года лидер повстанцев Мишель Джотодиа провозгласил себя президентом, однако в январе 2014 года он ушел в отставку. В феврале 2016 года на президентских выборах победил ректор столичного университета Фостен-Арканж Туадера. Охрану президента с начала 2018 года так же обеспечивают наемники из России.

Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ установила, что большинство наемников ЧВК "Вагнер", действующих в ЦАР, ранее были замечены в Сирии и на востоке Украины.

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Все по теме:

Россия, Африка, Фото, ЧВК Вагнера.

Автор:

Телеграф
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