Путин отправил наемников в зону еще одного конфликта и потерпел неудачу

Наемники российской ЧВК "Вагнер" понесли тяжелые потери в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Об этом сообщает Информационный навигатор.

"Три повстанческие группы в Центрально-африканской республике, сформировавшие антиправительственную коалицию, захватили административный центр префектуры Лобай, город Мбайки. Они разгромили отряды ВС ЦАР, а вместе с ними и наемников ЧВК Вагнер, которые их поддерживают", - говорится в сообщении.

Утверждается, что под контролем повстанцев оказался центр региона, который ранее считался самым безопасным в стране.

Город Мбайки расположен в 107 километрах от столицы ЦАР Банги.

Как сообщалось, ЧВК "Вагнер", в ответ на активизацию повстанцев, перекинула дополнительные силы в ЦАР 20 декабря.

Впервые российские власти признали, что в республике находится 5 военных и 170 инструкторов еще в марте 2018 года. После этого контингент наемников постоянно увеличивался.

Вооруженное противостояние между повстанцами и властями ЦАР тянется с 2012 года, тогда повстанцы свергли президента Франсуа Бозизе.

В конце марта 2013 года лидер повстанцев Мишель Джотодиа провозгласил себя президентом, однако в январе 2014 года он ушел в отставку.

В феврале 2016 года на президентских выборах победил ректор столичного университета Фостен-Арканж Туадера. Охрану президента с начала 2018 года так же обеспечивают наёмники из России.

Напомним, ранее СБУ установила, что большинство наемников ЧВК "Вагнер", действующих в ЦАР, ранее были замечены в Сирии и на востоке Украины.