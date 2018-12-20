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СБУ установила наемников ЧВК "Вагнера" в ЦАР

СБУ установила наемников ЧВК &quot;Вагнера&quot; в ЦАР
16:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: СБУ установила наемников "ЧВК Вагнера", которые были в ЦАР в день убийства российских журналистов.

Служба безопасности Украины установила 37 граждан РФ, которые привлекаются руководством военной разведки России к выполнению служебных задач в Центральноафриканской республике (ЦАР), 10 из них находились в ЦАР непосредственно в день убийства троих российских журналистов.

Как сообщает СБУ в четверг на своей странице в Фейсбуке, украинская спецслужба получила информацию о том, что наемники ЧВК "Вагнера" были направлены руководством ГРУ Генштаба РФ в ЦАР еще в начале 2018 года.

"Структурой прикрытия террористов является коммерческая фирма, аффилированная с "поваром", а по совместительству российским бизнесменом Пригожиным – ООО "М-Финанс" (г. Санкт-Петербург, основные направления деятельности: добыча драгоценного камня, деятельность частных охранных структур). При этом доставка в Африку части наемников осуществлялась непосредственно частным самолетом Пригожина", - говорится в сообщении СБУ.

В украинской спецслужбе подчеркивают, что по имеющимся в СБУ материалам, среди задач "службы безопасности ООО "М-Финанс" в ЦАР входит осуществление инструкторской подготовки членов местных военизированных формирований, а также обеспечение тайного вывоза драгоценного камня (алмазов) с территории Центральноафриканской республики в РФ в интересах обогащения высшего руководства государства и российских спецслужб".

"СБУ установила 37 граждан РФ, которые привлекаются руководством военной разведки РФ на ротационной основе к выполнению служебных задач в ЦАР в составе "службы безопасности ООО "М-Финанс"… Среди них идентифицированы персоналии 10 наемников, которые непосредственно находились в ЦАР в день убийства российских журналистов. Большинство из них принимало участие в террористической деятельности на востоке Украины и в Сирии, за что были отмечены государственными наградами РФ", - подчеркивается в сообщении.

СМИ: В Сирии убито 6 наемников "Вагнера"
СМИ: В Сирии убито 6 наемников "Вагнера" Читать полностью

В украинской спецслужбе заявляют, что руководитель "службы безопасности ООО "М-Финанс" Захаров получил категорический приказ принять меры для недопущения утечки информации о присутствии российских террористов в этой африканской стране.

СБУ напоминают, что 30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое российских журналистов, которые, по информации СМИ, проводили расследование деятельности российских наемников в этой стране, российская власть сразу опровергла факт присутствия террористов ЧВК "Вагнера" в ЦАР.

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"Секретная деятельность российских наемников "Вагнера" в ЦАР должна стать объектом международного расследования. Российская власть никоим образом не заинтересована в установлении правды, ведь речь идет о "частной армии Путина", на чьих руках тысячи жизней мирных граждан в Украине и Сирии. Нам всем наконец-то надо понять, что молчание мирового сообщества убивает", - цитирует спецслужба главу СБУ Василия Грицака.

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СБУ, ЦАР, Убийство журналистов, ЧВК Вагнера.
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