СБУ опубликовала информацию о 206 наемниках ЧВК "Вагнер"
Новости Украины: Служба безопасности Украины опубликовала список из 206 внештатных сотрудников военной разведки России из состава ЧВК "Вагнер".
Служба безопасности Украины обнародовала список 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из состава ЧВК "Вагнер", в том числе и персональные данные о еще 8 погибших наемниках. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"СБУ обнародует персоналии еще 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из состава ЧВК "Вагнер", которые ранее были идентифицированы Службой как участники февральских событий в Сирии, в том числе данные 8 наемников, которые погибли или умерли от ранений", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что почти все погибшие в 2014-2016 годах принимали участие в боевых действиях на Донбассе в составе российских террористических формирований, некоторые из них активно способствовали российской аннексии АР Крым или направлялись российскими спецслужбами на подконтрольную территорию Украины для совершения террористических актов и диверсий.
СБУ продолжит работу по разоблачению преступной деятельности так называемых частных военных компаний, подконтрольных спецслужбам РФ.
Напомним, в сети появилось видео, которое демонстрирует участие российских боевиков ЧВК "Вагнера" в боях за Дебальцево. Видео было взято с флэш-диска, захваченного украинскими военными в качестве трофея. Первоначальный владелец записи неизвестен. Видеозапись состоит из десяти коротких клипов, снятых в разное время зимой 2014-2015 гг. На первом ночном записи видно, как по улице идет тяжелая техника, причем наемники "Вагнера" убеждают, что это "наши". Благодаря сравнению знака пешеходного перехода и дерева, едва видимых на Яндекс.Панорамы и на видео с регистратора, удалось определить, что видео было снято на западе Луганска.