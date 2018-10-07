СБУ опубликовала информацию о 206 наемниках ЧВК "Вагнер"

Служба безопасности Украины обнародовала список 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из состава ЧВК "Вагнер", в том числе и персональные данные о еще 8 погибших наемниках. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"СБУ обнародует персоналии еще 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из состава ЧВК "Вагнер", которые ранее были идентифицированы Службой как участники февральских событий в Сирии, в том числе данные 8 наемников, которые погибли или умерли от ранений", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что почти все погибшие в 2014-2016 годах принимали участие в боевых действиях на Донбассе в составе российских террористических формирований, некоторые из них активно способствовали российской аннексии АР Крым или направлялись российскими спецслужбами на подконтрольную территорию Украины для совершения террористических актов и диверсий.

СБУ продолжит работу по разоблачению преступной деятельности так называемых частных военных компаний, подконтрольных спецслужбам РФ.

Напомним, в сети появилось видео, которое демонстрирует участие российских боевиков ЧВК "Вагнера" в боях за Дебальцево. Видео было взято с флэш-диска, захваченного украинскими военными в качестве трофея. Первоначальный владелец записи неизвестен. Видеозапись состоит из десяти коротких клипов, снятых в разное время зимой 2014-2015 гг. На первом ночном записи видно, как по улице идет тяжелая техника, причем наемники "Вагнера" убеждают, что это "наши". Благодаря сравнению знака пешеходного перехода и дерева, едва видимых на Яндекс.Панорамы и на видео с регистратора, удалось определить, что видео было снято на западе Луганска.