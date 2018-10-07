День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Тука не исключает примирение Украины и РФ, но при условии
Тука не исключает примирение Украины и РФ, но при условии
Новости: Студентам повысят стипендии – на сколько и кому
Студентам повысят стипендии – на сколько и кому
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Новости: 7 октября - День учителя 2018 в Украине
7 октября - День учителя 2018 в Украине

СБУ опубликовала информацию о 206 наемниках ЧВК "Вагнер"

Смотрите фото (3)
Здание СБУ
14:27 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Служба безопасности Украины опубликовала список из 206 внештатных сотрудников военной разведки России из состава ЧВК "Вагнер".

Служба безопасности Украины обнародовала список 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из состава ЧВК "Вагнер", в том числе и персональные данные о еще 8 погибших наемниках. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"СБУ обнародует персоналии еще 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из состава ЧВК "Вагнер", которые ранее были идентифицированы Службой как участники февральских событий в Сирии, в том числе данные 8 наемников, которые погибли или умерли от ранений", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что почти все погибшие в 2014-2016 годах принимали участие в боевых действиях на Донбассе в составе российских террористических формирований, некоторые из них активно способствовали российской аннексии АР Крым или направлялись российскими спецслужбами на подконтрольную территорию Украины для совершения террористических актов и диверсий.

СБУ продолжит работу по разоблачению преступной деятельности так называемых частных военных компаний, подконтрольных спецслужбам РФ.

Напомним, в сети появилось видео, которое демонстрирует участие российских боевиков ЧВК "Вагнера" в боях за Дебальцево. Видео было взято с флэш-диска, захваченного украинскими военными в качестве трофея. Первоначальный владелец записи неизвестен. Видеозапись состоит из десяти коротких клипов, снятых в разное время зимой 2014-2015 гг. На первом ночном записи видно, как по улице идет тяжелая техника, причем наемники "Вагнера" убеждают, что это "наши". Благодаря сравнению знака пешеходного перехода и дерева, едва видимых на Яндекс.Панорамы и на видео с регистратора, удалось определить, что видео было снято на западе Луганска.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Внештатные сотрудники, Военная разведка РФ, СБУ, Список, ЧВК "Вагнер".
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В Украине попросили Президента изменить правила захоронений Жители Украины попросили Порошенко запретить пользоваться телефонами на переходах Когда введут санкции против двух телеканалов

Последние новости

Психологи назвали приемы, которые помогут противостоять оскорблениям Во Львове начался масштабный музыкальный фестиваль Наставник Олимпика Шевчук - о предстоящем матче против Динамо
Сегодня читают
01 Нурмагомедов - Макгрегор: события боя UFC 229
02 Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
03 В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
04 Тяжелейший нокаут в бою Волков - Льюис за 11 секунд до конца поединка (Видео)
05 Гороскоп на сегодня, 7 октября: все знаки Зодиака
Новости сегодня
15:34 "Конор меня ударил": брат Нурмагомедова - о беспорядках после боя
15:33 Хайди Клум подловили за покупками побрякушек к Хэллоуину
15:24 На Тернопольщине директор школы с учениками устраивает зажигательные танцы
15:17 Вербич - о начале тренерской работы Ротаня в Олимпике
15:10 Джейми Дорнан готовится снова стать отцом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: СБУ опубликовала информацию о 206 наемниках ЧВК "Вагнер"
СБУ опубликовала информацию о 206 наемниках ЧВК "Вагнер"
Новости: Украинцам в октябре стоит готовиться к эпидемии гриппа
Украинцам в октябре стоит готовиться к эпидемии гриппа
Новости: День учителя в Украине: что изменится в системе образования и как вырастут зарплаты
Что изменится для учителей в 2019 году
Новости: Осенний маникюр 2018: красивые идеи маникюра на каждый день (Фото)
Осенний маникюр 2018: красивые идеи маникюра на каждый день (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь