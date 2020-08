Протесты в Мали: взбунтовавшиеся военные арестовали президента и премьера

"Ибрагим Бубакар Кейта находился в своей резиденции Себеникоро, в Бамако, когда его арестовали взбунтовавшиеся военные около 16:30 по местному времени. Он был в компании премьер-министра Бубу Сиссе и своего сына, депутата Карима Кейта", - передает Jeune Afrique.

Незадолго до этого издание сообщило, что правительство Мали призвало к спокойствию и заявило о готовности к участию "в братском диалоге с целью устранить все недоразумения".

"Правительство призывает к разуму и к патриотическому чувству и просит, чтобы оружие замолчало", - цитировал Jeune Afrique коммюнике малийского премьер-министра Бубу Сиссе, отметив, что власти наконец, после нескольких часов молчания с момента начала мятежа, подали голос.

BREAKING: Mali President Keita arrested by mutinying soldiers. He was toppled with his prime minister through a coup.

Buhari's greatest trauma. Malians did it, protest actually works.pic.twitter.com/l90DhEi9oH

— AyeMojubar (@ayemojubar) August 18, 2020