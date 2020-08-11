Взрыв в Бейруте: правительство Ливана сложило полномочия

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб и его кабинет ушли в отставку в понедельник вечером, почти через неделю после того, как мощный взрыв масштабный взрыв разрушил часть города и вызвал антиправительственные демонстрации.

"Мы отступим и встанем на сторону народа. Мы должны открыть дверь для людей ", - сказал Диаб в телеобращении к нации перед тем, как подать прошение об отставке президенту Ливана Мишелю Ауну, об этом сообщает издание NewEurope.

Ранее в тот же день министр здравоохранения страны Хамад Хасан уведомил журналистов о предстоящей отставке правительства. До этого ушли в отставку министр юстиции Мари Клод Наджим, министр информации Манал Абдель Самад и министр окружающей среды Дамианос Каттар.

Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Бейрута в субботу, требуя справедливости, после того, как столичном порту произошел мощный взрыв. Он унес жизни более 200 человек, тысячи были ранены и десятки пропали без вести, при этом столице был нанесен значительный ущерб.

И премьер, и президент Ливана заявили, что взрыв был вызван детонацией 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились шесть лет без соблюдения мер безопасности.