Скачать
Вторник, 11.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 10 августа: Массовые протесты в Беларуси и прогноз по коронавирусу
Итоги 10 августа: Массовые протесты в Беларуси и прогноз по коронавирусу
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Президент УАФ Павелко заразился коронавирусом
Президент УАФ Павелко заразился коронавирусом
Не только iPhone и iPad: что Apple готовит к осенней презентации
Не только iPhone и iPad: что Apple готовит к осенней презентации

Взрыв в Бейруте: правительство Ливана сложило полномочия

Взрыв в Бейруте: правительство Ливана сложило полномочия
Обновлено 00:26 Сегодня Телеграф
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб и его кабинет ушли в отставку в понедельник вечером, почти через неделю после того, как мощный взрыв масштабный взрыв разрушил часть города и вызвал антиправительственные демонстрации.

"Мы отступим и встанем на сторону народа. Мы должны открыть дверь для людей ", - сказал Диаб в телеобращении к нации перед тем, как подать прошение об отставке президенту Ливана Мишелю Ауну, об этом сообщает издание NewEurope.

Ранее в тот же день министр здравоохранения страны Хамад Хасан уведомил журналистов о предстоящей отставке правительства. До этого ушли в отставку министр юстиции Мари Клод Наджим, министр информации Манал Абдель Самад и министр окружающей среды Дамианос Каттар.

Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Бейрута в субботу, требуя справедливости, после того, как столичном порту произошел мощный взрыв. Он унес жизни более 200 человек, тысячи были ранены и десятки пропали без вести, при этом столице был нанесен значительный ущерб.

И премьер, и президент Ливана заявили, что взрыв был вызван детонацией 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились шесть лет без соблюдения мер безопасности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ливан, Протесты, Бейрут.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Очередная беда: у Михаила Ефремова случился инсульт
02 Задержания активистов, выстрелы и взрывы: ситуация в Беларуси
03 В Минздраве обновили списки "зеленых" и "красных" стран
04 Чехия ответила на обвинения Лукашенко о "кукловодах"
05 Гранаты, груши, грибы и не только: лучшие продукты для профилактики рака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Задержания активистов, выстрелы и взрывы: ситуация в Беларуси
Задержания активистов, выстрелы и взрывы: ситуация в Беларуси
Протесты в Беларуси: МВД подтвердило гибель демонстранта
Протесты в Беларуси: МВД подтвердило гибель демонстранта
Выборы в Беларуси: Тихановская подала жалобу в ЦИК
Выборы в Беларуси: Тихановская подала жалобу в ЦИК
Голышом на газоне: Надя Дорофеева поразила фанатов пикантными снимками
Голышом на газоне: Надя Дорофеева поразила фанатов пикантными снимками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь