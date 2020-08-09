Взрыв в Бейруте: уже более 200 погибших

Число жертв масштабного взрыва в столице Ливана Бейруте возросло до 220 человек, сообщает UJ CityNews.

Как заявил губернатор Бейрута Марван Аббуд, по состоянию на 9 августа число погибших возросло до 220 человек, но еще 110 считаются пропавшими без вести. Так что окончательное число жертв может существенно возрасти.

Ранее сообщалось, что масштабный взрыв в Ливане оставил примерно 300 000 людей без крыши над головой и нанес материального ущерба на более 3 000 000 000 долларов.

Группа специалистов Шеффилдского университета (Великобритания), после анализа видеозаписей взрыва, рассчитала, что сила детонации эквивалентна 1000 - 1500 тонн тротила, что составляет примерно 10% мощности атомной бомбы, разрушившей Хиросиму в 1945 году.

Во время короткой речи в субботу вечером премьер-министр Хасан Диаб сказал, что он предложит досрочные парламентские выборы и будет готов остаться на своей должности еще два месяца.

После выступления Диаба в субботу протестующие штурмовали министерства иностранных дел, экономики, энергетики и окружающей среды, а также здание банковской ассоциации.