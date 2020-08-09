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Протесты в Бейруте: министр информации сложила полномочия

Протесты в Бейруте: министр информации сложила полномочия
Обновлено 15:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Шесть членов ливанского парламента и один министр ушли в отставку на фоне протестов после смертоносного взрыва в порту Бейрута. Об этом пишет Al Arabiya.

Министр информации Ливана Манал Абдель Самад подала заявление об отставке в воскресенье на фоне массового протеста по поводу реакции правительства на катастрофу.

"После ужасной катастрофы в Бейруте я объявляю о своей отставке", - заявила она в телевизионном заявлении.

За заявлением последовала отставка депутата Нямата Ефрема

Он заявил, что приостановит всю парламентскую деятельность до тех пор, пока не будет проведено заседание, на котором будет сокращен срок полномочий парламента и не будут объявлены досрочные выборы.

Он стал шестым депутатом парламента, ушедшим в отставку после взрыва.

Во время короткой речи в субботу вечером премьер-министр Хасан Диаб сказал, что он предложит досрочные парламентские выборы и будет готов остаться на своей должности еще два месяца.

Как известно, по меньшей мере 158 человек погибли и более 6000 получили ранения в столице Ливана после взрыва на складе, на котором хранилось 2750 тонн нитрата аммония.

В результате взрыва были разрушены целые здания и выбиты окна, в результате чего около 300 000 человек в Бейруте остались без крова.

Взрыв в Бейруте: в списке погибших - украинец

После выступления Диаба в субботу протестующие штурмовали министерства иностранных дел, экономики, энергетики и окружающей среды, а также здание банковской ассоциации.

Сотни людей собрались на улицах Бейрута с транспарантами с надписью "столица революции" и "Бейрут - демилитаризованный город".

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Ливан, Протесты, Бейрут.

Автор:

Телеграф
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