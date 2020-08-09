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Взрыв в Бейруте: в списке погибших - украинец

Взрыв в Бейруте: в списке погибших - украинец
10:45 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В результате взрыва в порту Бейрута, произошедшего 4 августа, погиб молодой гражданин Украины.

От ужасного взрыва в Бейруте, о котором говорит весь мир, погиб гражданин Украины.

Об этом на своей странице в Facebook поведал глава украинского посольства в Ливане Игорь Осташ.

Дипломат отметил, что погибшему было всего лишь 32 года.

"Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой... Страшный взрыв унес жизни гражданина Украины Уильяма Азара", - написал Осташ.

Он добавил, что мать Уильма, Наталья Азар - уроженка Киева. У парня было много планов на жизнь, он хотел вскоре пожениться.

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Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейруте "бабахнул" мощный взрыв. Об этом сообщил Глава Минздрава страны, и заявил о "большом количестве пострадавших".

Сейчас в столице Ливана Бейруте проходят массовые протесты после мощного взрыва в городском порту. Протестующие вступают в столкновения с правоохранителями, а силовики в ответ применяют слезоточивый газ.

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Все по теме:

Ливан, Взрыв, Бейрут.

Автор:

Телеграф
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