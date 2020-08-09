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Протесты в Бейруте: пострадали свыше 700 человек (Видео)

Протесты в Бейруте: пострадали свыше 700 человек (Видео)
09:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В ходе антиправительственных выступлений в столице Ливана пострадали 728 человек, погиб один офицер полиции.

Во время антиправительственных выступлений в столице Ливана пострадали 728 человек.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Ранее было известно о минимум 500 пострадавших и одного погибшего сотрудника правоохранительных органов.

Сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Полиция во время столкновений использовала слезоточивый газ и спецсредства.

Протесты после взрыва в Бейруте: полиция разгоняет демонстрантов, более сотни пострадавших (Фото, Видео)

Вечером 4 августа в порту Бейрута произошли мощные взрывы. По предварительной информации, взорвались 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранились в порту без соблюдения мер безопасности.

В результате разрушений более 300 000 жителей столицы Ливана остались без крыши над головой. Губернатор Бейрута Марван Аббуда заявил, что ущерб от взрыва в порту может достичь 15 миллиардов долларов.

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Все по теме:

Ливан, Протесты, Бейрут.

Автор:

Телеграф
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