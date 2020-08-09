Протесты в Бейруте: пострадали свыше 700 человек (Видео)

Во время антиправительственных выступлений в столице Ливана пострадали 728 человек.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Ранее было известно о минимум 500 пострадавших и одного погибшего сотрудника правоохранительных органов.
Another video from today’s protest #Teargas #Beirut #LebanonProtests pic.twitter.com/FTsIjugDvJ
— Dalal Mawad (@dalalmawad) August 8, 2020
Сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Полиция во время столкновений использовала слезоточивый газ и спецсредства.
Вечером 4 августа в порту Бейрута произошли мощные взрывы. По предварительной информации, взорвались 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранились в порту без соблюдения мер безопасности.
В результате разрушений более 300 000 жителей столицы Ливана остались без крыши над головой. Губернатор Бейрута Марван Аббуда заявил, что ущерб от взрыва в порту может достичь 15 миллиардов долларов.