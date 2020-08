Протесты после взрыва в Бейруте: полиция разгоняет демонстрантов, более сотни пострадавших (Фото, Видео)

После мощного взрыва накануне, протестующие вышли на улицы с требованием отставки властей страны.

По мнению демонстрантов, трагедия, унесшая жизни 158 человек, произошла вследствие коррупции и некомпетентности руководства Ливана.

Полиция попыталась разогнать акции слезоточивым газом, однако люди не планируют покидать улицы.

По данным ливанского Красного Креста, в ходе столкновений пострадало более сотни человек.

"Красный Крест доставил 32 человека в близлежащие больницы и оказал медицинскую помощь 110 людям на месте происшествия", - говорится в сообщении организации в Twitter.

