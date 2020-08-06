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"Один из крупнейших неядерных взрывов в истории": эксперты оценили мощность взрыва в Бейруте

"Один из крупнейших неядерных взрывов в истории": эксперты оценили мощность взрыва в Бейруте
04:32 Сегодня Телеграф
Сила взрыва в столице Ливана, по предварительным подсчетам, является эквивалентом взрыва 1500 тонн тротила. Сообщает BBC.

Группа специалистов Шеффилдского университета (Великобритания), после анализа видеозаписей взрыва, рассчитала, что сила детонации эквивалентна 1000 - 1500 тонн тротила, что составляет примерно 10% мощности атомной бомбы, разрушившей Хиросиму в 1945 году. 

"Каким бы ни был точный размер заряда, это, несомненно, один из крупнейших неядерных взрывов в истории и намного больший, чем может вызвать любое обычное оружие", - сказал Энди Тайас, руководитель работы. 

"Мы также проанализировали видеозаписи временной задержки между детонацией и приходом ударной волны в точках в нескольких сотнях метров от места взрыва, и они в целом согласуются с таким размером заряда," - добавил он. 

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По версии властей причиной взрыва стали сварочные работы. На одном из складов находилось 2 750 тонн нитрата аммония (амиачная селитра), чтобы избежать воровства, сотрудники порта решили заделать на складе отверстия, через которые могли пробраться злоумышленники. 

Однако в ходе проведения сварочных работ произошла детонация.

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Все по теме:

Ливан, Взрыв, Бейрут.

Автор:

Телеграф
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