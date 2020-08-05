Почти три тысячи тонн взрывчатки: премьер Ливана раскрыл детали взрыва в Бейруте

Премьер Ливана Хассан Диаб обратился к жителям страны с комментариями относительно разрушительного взрыва в столице. Сообщает BBC.

Премьер ответил на заявление председателя Главного управления общей безопасности Ливана генерала Аббаса Ибрагима, который рассказал о том, что на территории порта находился склад конфискованных взрывчатых веществ.

В телеобращении Диаба отмечается, что склад там находился с 2014 года и в нем, в течение последних шести лет, хранилось 2 750 тонн нитрата аммония.

Также он пообещал позже раскрыть все детали относительно функционирования "опасного склада".

Как известно во вторник, 4 августа, в Бейруте произошел мощный взрыв, причинивший масштабные разрушения и унесший жизни десятков человек.

Согласно последним данным, число погибших во время взрыва составило 67 человек, еще около 3,5 тысяч получили ранения.

По информации местных СМИ, больницы отказываются принимать новых пострадавших из-за перегруженности.