Тысячи пострадавших и десятки погибших: Зеленский шокирован событиями в Бейруте

В Минздраве Ливана уточнили данные о числе погибших во время взрыва в столице страны Бейруте. Об этом сообщают арабские СМИ.

В министерстве сообщают, что число жертв взрыва в портовом районе Бейрута достигло 67 человек. Кроме того ранения разной степени тяжести получили около 3,6 тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новости о трагедии.

"Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал он в своем Twitter во вторник вечером.

Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв. Мої найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2020

Напомним, 5 августа в столице Ливана прогремел взрыв огромной мощности, он вызвал масштабные разрушения и унес жизни десятков человек.

Глава службы безопасности страны предположил, что причиной происшествия могла стать детонация взрывчатых веществ, которые там хранились.

На данный момент неизвестно есть ли среди погибших и пострадавших граждане Украины.