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Тысячи пострадавших и десятки погибших: Зеленский шокирован событиями в Бейруте

Тысячи пострадавших и десятки погибших: Зеленский шокирован событиями в Бейруте
Обновлено 00:07 Сегодня Телеграф Фото: Telegraf-EPA
В Минздраве Ливана уточнили данные о числе погибших во время взрыва в столице страны Бейруте. Об этом сообщают арабские СМИ.

В министерстве сообщают, что число жертв взрыва в портовом районе Бейрута достигло 67 человек. Кроме того ранения разной степени тяжести получили около 3,6 тысяч человек. 

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новости о трагедии. 

"Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал он в своем Twitter во вторник вечером.

Огромные разрушения: появились новые подробности взрыва в Бейруте

Напомним, 5 августа в столице Ливана прогремел взрыв огромной мощности, он вызвал масштабные разрушения и унес жизни десятков человек. 

Глава службы безопасности страны предположил, что причиной происшествия могла стать детонация взрывчатых веществ, которые там хранились. 

На данный момент неизвестно есть ли среди погибших и пострадавших граждане Украины.

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Все по теме:

Ливан, Взрыв, Бейрут, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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