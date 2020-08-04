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Взрыв в Ливане: поврежден президентский дворец, погиб лидер националистической партии

Взрыв в Ливане: поврежден президентский дворец, погиб лидер националистической партии
Обновлено 23:21 Сегодня Телеграф
В результате взрыва в столице Ливана Бейруте была повреждена резиденция президента - дворец Баабда. Об этом сообщили государственные СМИ.

Как сообщает государственное информагентство NNA, ударной волной вышибло стекла в коридорах и на входах. Пострадавших нет. 

Также агентство сообщило, что от травм, полученных при взрыве, скончался глава политической партии "Катаиб" Назар Наджарян. Он находился в своем офисе и получил ранения несовместимые с жизнью. 

Фалангистская партия "Катаиб" является правой националистической силой, выступающей против режима Башара Асада. Тем не менее, партия выступает за сохранение военного нейтралитета. 

Как сообщалось ранее, согласно данным местных СМИ в портовом районе Бейрута прогремел мощнейший взрыв, он причинил масштабные разрушения и унес жизни по меньшей мере сорока человек. Еще около двух с половиной тысяч получили ранения. 

Огромные разрушения: появились новые подробности взрыва в Бейруте

Глава службы безопасности Ливана предполагает, что причиной взрыва могла стать детонация взрывчатых веществ, которые там хранились. 

На данный момент неизвестно есть ли среди погибших и пострадавших граждане Украины. 

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Все по теме:

Ливан, Взрыв, Бейрут.

Автор:

Телеграф
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