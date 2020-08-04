Взрыв в Ливане: поврежден президентский дворец, погиб лидер националистической партии

Как сообщает государственное информагентство NNA, ударной волной вышибло стекла в коридорах и на входах. Пострадавших нет.
Также агентство сообщило, что от травм, полученных при взрыве, скончался глава политической партии "Катаиб" Назар Наджарян. Он находился в своем офисе и получил ранения несовместимые с жизнью.
Фалангистская партия "Катаиб" является правой националистической силой, выступающей против режима Башара Асада. Тем не менее, партия выступает за сохранение военного нейтралитета.
Как сообщалось ранее, согласно данным местных СМИ в портовом районе Бейрута прогремел мощнейший взрыв, он причинил масштабные разрушения и унес жизни по меньшей мере сорока человек. Еще около двух с половиной тысяч получили ранения.
Глава службы безопасности Ливана предполагает, что причиной взрыва могла стать детонация взрывчатых веществ, которые там хранились.
На данный момент неизвестно есть ли среди погибших и пострадавших граждане Украины.