Спустя день после взрыва в Бейруте: масштабный пожар охватил рынок в ОАЭ

Из-за огромных клубов дыма спасателям пришлось эвакуировать близлежащую больницу. Об этом пишет Arabnews.
Пожар начался в новом промышленном районе Аджмана где-то в 18:30 по местному времени (17:30 по киевскому).
Рынок является популярным местом для местных жителей, сюда съезжаются люди со всей страны. Пожарным пока не удалось ликвидировать возгорание.
В соцсетях уже появились видео, на которых видно, что пожар достиг больших масштабов, а над городом поднялись клубы черного дыма.
A fire has broken out in Ajman market, UAE. We are monitoring the situation.#UAE #Ajman #Market #Emirates
[Knish] pic.twitter.com/4qlmHH3zDr
— Aurora Intel - #StayHome (@AuroraIntel) August 5, 2020
О жертвах или пострадавших пока не сообщается.
A massive blaze has consumed a popular market in Ajman, UAE. pic.twitter.com/3AsGzp5erA
— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 5, 2020
Пожар случился спустя день после масштабного взрыва в столице Ливана, унесшего жизни 135 человек и травмировавшего еще около 5 тысяч.
По версии властей причиной взрыва стали сварочные работы. На одном из складов находилось 2 750 тонн нитрата аммония (амиачная селитра), чтобы избежать воровства, сотрудники порта решили заделать на складе отверстия, через которые могли пробраться злоумышленники.
Однако в ходе проведения сварочных работ произошла детонация.