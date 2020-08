Спустя день после взрыва в Бейруте: масштабный пожар охватил рынок в ОАЭ

Из-за огромных клубов дыма спасателям пришлось эвакуировать близлежащую больницу. Об этом пишет Arabnews.

Пожар начался в новом промышленном районе Аджмана где-то в 18:30 по местному времени (17:30 по киевскому).

Рынок является популярным местом для местных жителей, сюда съезжаются люди со всей страны. Пожарным пока не удалось ликвидировать возгорание.

В соцсетях уже появились видео, на которых видно, что пожар достиг больших масштабов, а над городом поднялись клубы черного дыма.

A fire has broken out in Ajman market, UAE. We are monitoring the situation.#UAE #Ajman #Market #Emirates

[Knish] pic.twitter.com/4qlmHH3zDr

— Aurora Intel - #StayHome (@AuroraIntel) August 5, 2020