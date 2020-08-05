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Спустя день после взрыва в Бейруте: масштабный пожар охватил рынок в ОАЭ

Спустя день после взрыва в Бейруте: масштабный пожар охватил рынок в ОАЭ
Обновлено 23:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Масштабный пожар вспыхнул на одном из городских рынков в эмирате Аджман, что в ОАЭ.

Из-за огромных клубов дыма спасателям пришлось эвакуировать близлежащую больницу. Об этом пишет Arabnews.

Пожар начался в новом промышленном районе Аджмана где-то в 18:30 по местному времени (17:30 по киевскому). 

Рынок является популярным местом для местных жителей, сюда съезжаются люди со всей страны. Пожарным пока не удалось ликвидировать возгорание. 

В соцсетях уже появились видео, на которых видно, что пожар достиг больших масштабов, а над городом поднялись клубы черного дыма.

О жертвах или пострадавших пока не сообщается.

Пожар случился спустя день после масштабного взрыва в столице Ливана, унесшего жизни 135 человек и травмировавшего еще около 5 тысяч. 

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По версии властей причиной взрыва стали сварочные работы. На одном из складов находилось 2 750 тонн нитрата аммония (амиачная селитра), чтобы избежать воровства, сотрудники порта решили заделать на складе отверстия, через которые могли пробраться злоумышленники. 

Однако в ходе проведения сварочных работ произошла детонация.

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ОАЭ, Пожар.

Автор:

Телеграф
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