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Катастрофа в Бейруте: уничтожены несколько кварталов города, десятки погибших и тысячи раненых (Фоторепортаж)
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Катастрофа в Бейруте: уничтожены несколько кварталов города, десятки погибших и тысячи раненых (Фоторепортаж)

Катастрофа в Бейруте: уничтожены несколько кварталов города, десятки погибших и тысячи раненых (Фоторепортаж)
12:23 Сегодня Телеграф
В результате мощного взрыва в Бейруте погибло по меньшей мере 100 человек. Почти четыре тысячи получили ранения. В министерстве здравоохранения говорят, что это неокончательные данные. Власти Ливана объявили Бейрут зоной бедствия. Больницы не справляются с количеством пострадавших и отказываются принимать раненых из-за того, что переполнены.

С чего все началось

Изначально сообщалось, что в порту Бейрута произошел пожар. Якобы загорелось судно с пиротехникой. Вслед за пожаром прогремел взрыв. Со слов очевидцев в небе от взрыва появилось огромное шарообразное облако.

После чего прогремел еще один взрыв - после него в небо поднялся огромный оранжевый огненный шар, ударной волной были снесены портовые здания, перевернуты машины, по всему городу повылетали стекла в домах. А взрывная волна ощущалась даже на Кипре, что в 250 км от Ливана.

Взрыв в Бейруте 5.08.2020

Взрыв в Бейруте 5.08.2020

 

Национальная катастрофа

Порт Ливана практически уничтожен. Это огромный удар для всей страны, так как сюда импортируется практически все необходимое.

Взрыв по своей мощности был эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.

Губернатор города Марван Аббуд сравнил случившееся с атомными взрывами в Хиросиме и Нагасаки во время Второй мировой войны. "За всю свою жизнь я не видел таких разрушений. Это национальная катастрофа", - заявил Аббуд.

Взрыв в Бейруте 5.08.2020

Взрыв в Бейруте 5.08.2020

Число погибших в результате взрыва превысило 100 человек, тысячи раненых. Красный Крест Ливана помогает вывозить жертвы и пострадавших с места инцидента, поскольку больницы города переполнены. 

Среди погибших- генсек националистической партии Ливана Катаиб Назар Наджарян. Ранения получили жена и дочь главы правительства Хасана Диаба, а также несколько его советников.

Ранения получили полсотни сотрудников ООН.

Совет национальной обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и ввел режим чрезвычайного положения.

Взрыв в Бейруте 5.08.2020

Взрыв в Бейруте 5.08.2020

Взрыв в Бейруте 5.08.2020

Причины катастрофы

Одной их первых версий взрыва бала атака Израиля, поскольку за несколько часов до взрыва израильский премьер Биньямин Нетаньяху пригрозил ливанскому движению Хезболла. Однако Израиль сразу отверг свою причастность к произошедшему.

Трамп на брифинге назвал взрыв в Ливане "чудовищной атакой", сославшись на неназванных генералов. Однако в Пентагоне сообщили, что никаких признаков нападения нет.

Позже выяснилось, что причиной взрыва стал склад с огромным количеством силитры, которая хранилась там с 2014 года. Взорвались 2750 тонн нитрата аммония. 

Взрыв в Бейруте 5.08.2020

Взрыв в Бейруте 5.08.2020

Взрыв в Бейруте 5.08.2020

Взрыв в Бейруте: пострадали полсотни сотрудников ООН

Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

Rhosus

В 2013 году судно, которое ходило под флагом Молдовы, должно было доставить опасный груз из Батуми в Мозамбик, но из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута. Тогда ливанские власти запретили судну выходить в море из-за ненадлежащего технического состояния. По предварительной оценке взрыв 2750 тонн нитрата аммония был эквивалентен 1800 тоннам тротила.

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Ливан, Взрыв, Бейрут.

Автор:

Телеграф
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