Взрыв в Бейруте: пострадали полсотни сотрудников ООН

В столице Ливана в результате взрыва ранения получили около полсотни сотрудников ООН.

При взрыве в морском порте Бейрута пострадали десятки работников Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в комментарии телеканалу Al Jazeera.

По словам Хака при взрыве были ранены 48 сотрудников ООН и и 27 членов их семей.

Кроме того, от взрыва поврежден корабль временных сил ООН и члены его экипажа.

Как сообщалось, вчера поздно вечером в порту Бейрута произошел мощный взрыв, такой силы, что окна выбиты в домах по всему городу. По предварительным данным Минздрава Ливана погибли 78 человек и еще 4 000 получили ранения. По вероятной причине взрыв случился в результате сварочных работ в порту, где сдетонировал груз с почти тремя тысячами взрывчатки.

Также сообщалось, что погиб лидер ливанской партии "Аль-Катаиб", а жена и дочь премьера страны ранены, однако эту информацию официально не подтвердили.