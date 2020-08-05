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Уже почти восемьдесят погибших: власти Ливана озвучили предварительную причину взрыва в Бейруте
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Уже почти восемьдесят погибших: власти Ливана озвучили предварительную причину взрыва в Бейруте

Уже почти восемьдесят погибших: власти Ливана озвучили предварительную причину взрыва в Бейруте
Обновлено 06:50 Сегодня Телеграф
Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 78 человек. Об этом рассказал глава Минздрава Ливана Хамад Хасан.

Также он сообщил, что около 4 тысяч человек получили ранения. Впрочем, он добавил, что большое количество людей сейчас числятся пропавшими без вести, так что окончательное число жертв может существенно возрасти. 

Поиски людей в ночное время были ограничены из-за перебоев с электричеством. 

По словам Хасана, произошедшее - настоящая катастрофа для Ливана и правительству понадобится некоторое время, чтобы оценить масштаб произошедшего. 

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По версии властей причиной взрыва стали сварочные работы. На одном из складов находилось 2 750 тонн нитрата аммония (амиачная селитра), чтобы избежать воровства, сотрудники порта решили заделать на складе отверстия, через которые могли пробраться злоумышленники. 

Однако в ходе проведения сварочных работ произошла детонация. 

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Все по теме:

Ливан, Взрыв, Бейрут.

Автор:

Телеграф
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