Уже почти восемьдесят погибших: власти Ливана озвучили предварительную причину взрыва в Бейруте

Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 78 человек. Об этом рассказал глава Минздрава Ливана Хамад Хасан.

Также он сообщил, что около 4 тысяч человек получили ранения. Впрочем, он добавил, что большое количество людей сейчас числятся пропавшими без вести, так что окончательное число жертв может существенно возрасти.

Поиски людей в ночное время были ограничены из-за перебоев с электричеством.

По словам Хасана, произошедшее - настоящая катастрофа для Ливана и правительству понадобится некоторое время, чтобы оценить масштаб произошедшего.

По версии властей причиной взрыва стали сварочные работы. На одном из складов находилось 2 750 тонн нитрата аммония (амиачная селитра), чтобы избежать воровства, сотрудники порта решили заделать на складе отверстия, через которые могли пробраться злоумышленники.

Однако в ходе проведения сварочных работ произошла детонация.