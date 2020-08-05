Взрыв в Бейруте: в Пентагоне понятия не имеют, о какой "бомбе" говорит Трамп

В оборонном ведомстве США говорят, что никаких признаков атаки на Бейрут, о котором ранее говорил президент Дональд Трамп, не было.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на трех чиновников Пентагона.

Они утверждают, что понятия не имеют о чем говорит Трамп.

Один из них также отметил, что в случае атаки сработало бы автоматическое усиление защиты войск и имущества США в регионе. Тем не менее, ничего подобного не произошло.

Ранее Трамп рассказал, что говорил с "некоторыми генералами", и по их мнению столица Ливана подверглась атаке, в ходе которой была взорвана "какая-то бомба".

Как известно во вторник, 4 августа, в Бейруте произошел мощный взрыв, причинивший масштабные разрушения и унесший жизни десятков человек.

Согласно последним данным, число погибших во время взрыва составило 67 человек, еще около 3,5 тысяч получили ранения.

В телеобращении премьера страны отмечалось, что взрыв произошел на складе изъятой взрывчатки, на котором хранилось 2 750 тонн нитрата аммония.