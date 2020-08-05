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Взрыв в Бейруте: в Пентагоне понятия не имеют, о какой "бомбе" говорит Трамп

Взрыв в Бейруте: в Пентагоне понятия не имеют, о какой "бомбе" говорит Трамп
Обновлено 05:54 Сегодня Телеграф
В оборонном ведомстве США говорят, что никаких признаков атаки на Бейрут, о котором ранее говорил президент Дональд Трамп, не было.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на трех чиновников Пентагона. 

Они утверждают, что понятия не имеют о чем говорит Трамп. 

Один из них также отметил, что в случае атаки сработало бы автоматическое усиление защиты войск и имущества США в регионе. Тем не менее, ничего подобного не произошло.

Ранее Трамп рассказал, что говорил с "некоторыми генералами", и по их мнению столица Ливана подверглась атаке, в ходе которой была взорвана "какая-то бомба". 

Как известно во вторник, 4 августа, в Бейруте произошел мощный взрыв, причинивший масштабные разрушения и унесший жизни десятков человек.

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Согласно последним данным, число погибших во время взрыва составило 67 человек, еще около 3,5 тысяч получили ранения. 

В телеобращении премьера страны отмечалось, что взрыв произошел на складе изъятой взрывчатки, на котором хранилось 2 750 тонн нитрата аммония. 

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Все по теме:

США, Ливан, Пентагон, Бейрут, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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