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Трамп о взрыве в Ливане: Это была какая-то бомба

Трамп о взрыве в Ливане: Это была какая-то бомба
Обновлено 04:44 Сегодня Телеграф Украинская правда
Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что масштабный взрыв в Бейруте это следствие атаки или взрыва бомбы.

Трамп рассказал, что говорил с "некоторыми генералами", и по их мнению столица Ливана подверглась атаке, в ходе которой была взорвана "какая-то бомба". Об этом он рассказал на брифинге. 

 "Выглядит, как атака, основываясь на характере взрыва. Я встречался с некоторыми нашими генералами, и им кажется, что это атака, а не какой-то взрыв на фабрике. Все это похоже, по их мнению, на атаку. Это была какая-то бомба", - сказал Трамп.

Как известно во вторник, 4 августа, в Бейруте произошел мощный взрыв, причинивший масштабные разрушения и унесший жизни десятков человек.

Тысячи пострадавших и десятки погибших: Зеленский шокирован событиями в Бейруте

Согласно последним данным, число погибших во время взрыва составило 67 человек, еще около 3,5 тысяч получили ранения. 

По информации местных СМИ, больницы отказываются принимать новых пострадавших из-за перегруженности. 

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Все по теме:

Ливан, Бейрут, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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