Трамп о взрыве в Ливане: Это была какая-то бомба

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что масштабный взрыв в Бейруте это следствие атаки или взрыва бомбы.

Трамп рассказал, что говорил с "некоторыми генералами", и по их мнению столица Ливана подверглась атаке, в ходе которой была взорвана "какая-то бомба". Об этом он рассказал на брифинге.

"Выглядит, как атака, основываясь на характере взрыва. Я встречался с некоторыми нашими генералами, и им кажется, что это атака, а не какой-то взрыв на фабрике. Все это похоже, по их мнению, на атаку. Это была какая-то бомба", - сказал Трамп.

Как известно во вторник, 4 августа, в Бейруте произошел мощный взрыв, причинивший масштабные разрушения и унесший жизни десятков человек.

Согласно последним данным, число погибших во время взрыва составило 67 человек, еще около 3,5 тысяч получили ранения.

По информации местных СМИ, больницы отказываются принимать новых пострадавших из-за перегруженности.