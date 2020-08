Взрыв в Бейруте: власти объявили ЧП, количество жертв возросло

Министр информации Манал Абдель Самад рассказала, что пока будет действовать чрезвычайное положение будет вестись контроль безопасности в городе с помощью армии.

Данное положение могут продлить если этого потребует ситуация.

Она добавила, что по обновленной информации от взрыва погибло по меньшей мере 135 человек и около 5 тыс пострадали.

Фото разрушенного порта со спутника до и после взрыва:

A new aerial shot shows the before and after of the devastating explosion in Beirut. The latest https://t.co/SAy4VrxEfE pic.twitter.com/tJAnvn67Gi

— Bloomberg (@business) August 5, 2020