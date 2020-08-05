Взрыв в Бейруте: власти объявили ЧП, количество жертв возросло

Власти Ливана объявили о 2-х недельном ЧП (чрезвычайном положении - ред.) в столице страны Бейруте, где ранее прогремел мощный взрыв в порту. Об этом сообщили в издании Al-Jazeera.

Министр информации Манал Абдель Самад рассказала, что пока будет действовать чрезвычайное положение будет вестись контроль безопасности в городе с помощью армии.

Данное положение могут продлить если этого потребует ситуация.

Она добавила, что по обновленной информации от взрыва погибло по меньшей мере 135 человек и около 5 тыс пострадали.

Фото разрушенного порта со спутника до и после взрыва:

A new aerial shot shows the before and after of the devastating explosion in Beirut. The latest https://t.co/SAy4VrxEfE pic.twitter.com/tJAnvn67Gi — Bloomberg (@business) August 5, 2020

Сотрудники спасательных бригад не перестают разбирать завалы разрушенных домов, следовательно количество жертв пожет пополнится.

Ранее, масштабный взрыв в Ливане оставил примерно 300 000 людей без крыши над головой и нанес материального ущерба на более 3 000 000 000 долларов. Об этом сообщил губернатор Бейрута Марван Абад, заявляют в AFP,