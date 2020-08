Протесты в Бейруте: демонстранты ворвались в здания четырех министерств и сожгли портреты президента (Видео)

Как сообщило в субботу государственное информационное агентство NNA, тысячи протестующих собрались на улицах Бейрута, чтобы выразить свой гнев по поводу политической элиты, которую они считают ответственной за превращение столицы в зону бедствия.

Группа протестующих во главе с отставными офицерами ливанской армии штурмовала здание министерства иностранных дел и вывесила транспаранты с надписями "столица революции" и "Бейрут - демилитаризованный город".

Они также сожгли фотографию президента Ливана Мишеля Ауна.

Watch: Demonstrators burn pictures of #Lebanon 's President Michel Aoun inside the Foreign Ministry building during protests over the government's handling of the massive #Beirut explosion that killed over 150 people on August 4. https://t.co/nonU2MoXb0 pic.twitter.com/JsC4FJiCjy

Angry masses are still on streets in Beirut. Israeli drones and planes fly over the city. In the video it is clearly seen that armed forces use gas and the protestors set the hotels, ministries and the Union of Banks building on fire. #Beirut #beirutprotests pic.twitter.com/QpqvPIpBmH

— Socialist Middle East (@SocialistEast) August 8, 2020