Фильм о "подвигах" наемников в Африке подвердил связь ЧВК "Вагнера" с Кремлем

Существование частных военных компаний в современной России на официальном уровне не подтверждается. Тем более не признается их работа на силовые ведомства РФ, однако, информация о событиях, связанных с ними, не раз публиковалась в мировых СМИ. Совсем недавно состоялась премьера фильма, рассказывающего о работе российских наемников в Африке.

Издание CNN в своей статье: "Африканские подвиги российских наемников Вагнера запечатлены на большом экране" повествует об этом фильме и обстоятельствах с них связанных. "Телеграф" представляет вам полный ее перевод.

Там были все признаки голливудской премьеры: возбужденные толпы, гигантский экран и даже красная ковровая дорожка.

Но высокобюджетный фильм, недавно дебютировавший на стадионе Бартелеми Боганда в Банги, столице Центральноафриканской Республики (ЦАР), был не последним эпизодом во всей этой истории.

Более 10 тысяч человек, расположившихся на бетонных сиденьях стадиона, пришли посмотреть на щедрый отрывок российской пропаганды: "Турист" - фильм, прославляющий миссию так называемых "военных инструкторов" в ЦАР, дублированный на местный язык сонго.

Однако в этом фильме есть гораздо больше, чем громкие взрывы, крупнокалиберное оружие и красивые кадры африканских джунглей. В нем четко показано, как различные нити российского влияния на африканском континенте, как ни странно, соединились воедино.

Как сообщает CNN, эти российские "военные инструкторы" на самом деле являются частью группы наемников Вагнера, секретной частной военной компании, которая, как считается, связана с Евгением Пригожиным, олигархом, настолько близким к Кремлю, что он известен как "повар" президента Владимира Путина.

ЦАР была одним из главных театров для солдат удачи Вагнера. Республика богата природными ресурсами и политически нестабильна. Повстанческие группировки соперничают с президентом Фостеном Аршанж-Туадера и его правительством с момента выборов в декабре прошлого года.

Портрет в розовых тонах

"Турист" начинается с воспоминаний о российских наемниках, подвергшихся сильной атаке группы повстанцев в Центральной Африке.

Повстанцы изображены как разношерстная толпа бандитов, появляющихся из буша на мотоциклах, чтобы стрелять в местное население и грабить полицейские участки. В резком контрасте русские показаны как защитники нации, которых меньше по численности, но они доблестно сражаются наперекор всему.

Как и положено в начале классического фильма о войне повстанцы одерживают победу: главный герой фильма, известный только по позывному "Турист", лежит на земле, изо рта льется кровь, он, по-видимому, тяжело ранен.

Затем действие переносится на несколько дней назад, давая зрителям наивный взгляд на работу русских в ЦАР, отражения атак повстанцев вместе с их партнерами из местных вооруженных сил и срыв их плана штурма столицы и возвращения бывшего президента Франсуа Бозиза на пост.

Русские персонажи повсюду противопоставляются другим западным державам в ЦАР, причем один из наемников говорит: "Американцы говорят, что они борются за демократию; русские борются за справедливость".

Предполагается, что российские "инструкторы" находятся в ЦАР для тренировочных целей, а не для боевых действий на передовой, хотя, похоже, они больше сражаются, чем тренируются.

Это отражает ситуацию в реальном мире: международное сообщество знает, что наемники могут проходить некоторую подготовку, но они также активно участвуют в боевых действиях.

Остросюжетный военный фильм "Турист" из художественной литературы превратился в фильм, основанный на реальных событиях.

Мы видим, как войска прибывают на самолете российских ВВС Ил-76 в аэропорт М'Поко в Банги, и нам дают понять, что "инструкторов" неоднократно привозили в страну и вывозили из нее.

Военно-воздушные силы России доставляют партии оружия и группы "инструкторов" с января 2018 года - с разрешения ООН, снявшего эмбарго на поставки оружия в страну.

Недавно представитель правительства ЦАР подтвердил, что еще 300 российских военных инструкторов находятся сейчас в стране в "двойном качестве".

А еще есть высокий, мускулистый, бритоголовый инструктор, странно напоминающий Дмитрия Уткина, основателя группы Вагнера и ближайшего соратника Пригожина. Уткин попал под санкции США за помощь пророссийским сепаратистам в Украине.

Пригожин отрицает какие-либо связи с ЧВК Вагнера, но и он также подвергся санкциям со стороны США за финансирование Агентства интернет-исследований, которое вмешалось в президентские выборы 2016 года.

Личность финансовых спонсоров фильма "Турист" столь же непонятна, как и тех, кто стоит за самой группой Вагнера. На веб-сайте фильма нет подробностей о том, кто его финансировал, просто говорится, что авторские права принадлежат компании Tourist Film Group.

Но в первых титрах фильма есть ссылка на студию под названием "Паритет Медиа". Жена Пригожина Любовь Пригожина числилась владельцем компании под названием "Паритет", писала петербургская газета "Фонтанка".

Российское независимое издание, базирующееся в Латвии и недавно названное Кремлем "иностранным агентом" (речь о "Медузе" - Авт.), поговорило с тремя людьми, связанными с фильмом, и все они заявили, что Пригожин финансировал фильм, и что, по словам одного из собеседников, это было попыткой "обелить образ Вагнера".

Еще одна подсказка, намекающая на причастность Пригожина к "Туристу", - это появление в фильме Сета Виреду. Сет Виреду - руководитель филиала "фабрики троллей" в Африке. Именно его имя было названо CNN в результатах расследования деятельности данной организации в 2020 году.

В "Туристе" Виреду, который раньше жил в России и говорил по-русски, по словам нескольких его сотрудников, играет роль священника, который хочет вернуть бывшего президента Бозизе к власти.

Появление Виреду в связанном с Пригожиным фильме о Вагнере не может быть случайным. Похоже, это откровенный троллинг - средний палец Западу.

Прославление "военных инструкторов"

За кадром связи Кремля, Пригожина, Вагнера и "Туриста" углубляются.

В ту пятницу вечером в Банги на небольшой платформе под гигантским экраном стоял Максим Шугалей. Известный политический стратег, связанный с Кремлем, Шугалей работает в российской организации под названием Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были арестованы в Ливии в 2019 году за политическое вмешательство и встречу с Саифом аль-Исламом Каддафи, сыном бывшего правителя страны Муаммара Каддафи. Их выпустили в декабре 2020 года. Вскоре после этого об их пребывании в ливийской тюрьме был снят фильм под названием "Шугалей", за ним последовал "Шугалей 2".

Оба фильма появляются на сайте ФЗНЦ; их иллюстрации, трейлеры и даже названия похожи на фильм "Турист".

Согласно сообщениям РИА ФАН, связанного с Пригожиным СМИ, Шугалей сказал зрителям в Банги: "Я хотел донести до жителей ЦАР, что в мире нет религиозной вражды, есть бандиты, которые используют веру людей, чтобы оправдать свои преступления ... фильм "Турист" поможет вашей стране объединиться, сплотиться и не воевать друг с другом".

"Турист" – это попытка, по крайней мере, частично улучшить восприятие наемников Вагнера в ЦАР.

В недавнем отчете ООН говорится, что российские наемники совершали нарушения прав человека в ЦАР вместе с правительственными войсками, когда противостояли повстанческим группировкам, Но эти факты Валерий Захаров, советник по национальной безопасности ЦАР, отрицает.

У фильма есть и другая цель: прославить работу этих "военных инструкторов" перед российской аудиторией. Фильм дебютировал на российском телевидении 19 мая, через пять дней после премьеры в Банги.

"Турист", возможно, навсегда запечатлел деятельность группы Вагнера. Но пусть это название никого не вводит в заблуждение - этот фильм имеет примерно такое же отношение к туризму, как и визит двух россиян, обвиняемых в убийстве нервно-паралитическим газом, к собору Солсбери. (Речь идет об офицерах ГРУ Петрове и Баширове, подозреваемых в попытке покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании в Солсбери - прим. ред.)