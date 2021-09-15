ЧВК "Вагнера" расширяет присутствие в Африке, а Франция теряет влияние в Мали

Франция предостерегает Мали от сделки с российскими наемниками Вагнера

В прошлом году все информационные агентства мира рассказали о перевороте в Мали. Тогда взбунтовавшиеся военные взяли под арест президента Ибрагима Бубакар Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.

Недавняя статья на сайте международной телекомпании "Аль-Джазира" рассказывает о ситуации в стране и о том, как строит свои отношения с миром правительство этого африканского государства. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Министр обороны Франции Флоренс Парли предостерегла Мали от сделки с российской частной охранной группой "Вагнер". Ее выступление последовало после того, как военное правительство страны заявило о готовности привлечь 1000 наемников.

Два французских источника сообщили во вторник, что правительство Мали рассматривает возможность заключения сделки с неоднозначной российской фирмой. Это подчеркнет растущее влияние Москвы в регионе. И, очевидно, уменьшение влияния Франции.

Военные Мали ждут помощи от России

"Если власти Мали заключат договор с ЧВК "Вагнера", это будет чрезвычайно тревожным и противоречивым сигналом, несовместимым со всем, что мы делали в течение многих лет и намерены сделать для поддержки стран Сахельского региона", — сказала Парли, выступая перед парламентской комиссией.

Ранее во вторник пресс-секретарь министерства обороны Мали не отрицал, что правительство рассматривает подобные шаги.

"Мали намерена диверсифицировать свои отношения в среднесрочной перспективе, чтобы обеспечить безопасность страны", — заявил пресс-секретарь. "Мы с российской компанией ничего не подписывали, но ведем переговоры со всеми возможными сторонами".

Несколько источников также сообщили, что группа "Вагнера" будет получать около шести миллиардов франков КФА (французских африканских колоний) (около 10,8 миллиона долларов) в месяц за свои услуги и что присутствие наемников поставит под угрозу финансирование Мали со стороны международных партнеров и союзных учебных миссий, которые помогли восстановить армию этой страны.

Франция направила войска в Мали в 2013 году после того, как боевики захватили север страны.

С тех пор Париж направил тысячи военнослужащих в регион Сахеля, где они вместе с местными силами проводят операции против боевиков, связанных с "Аль-Каидой" и группировкой ИГИЛ.

Отношения между Францией и Мали ухудшились после переворота в августе 2020 года, когда президента Ибрагима Бубакара Кейта сместили с должности.

Франция приостановила военное сотрудничество с Мали в июне прошлого года, а Макрон объявил о планах закрыть базы на севере Мали и сократить присутствие французских войск в регионе.

Прибытие российских наемников в Мали станет "красной линией" для Макрона, сказал один из французских источников, добавив, что Париж может отправить свои войска, дислоцированные в стране, в соседний Нигер.

Французский дипломатический источник подверг критике вмешательство группы "Вагнера" в дела других стран.

"Таким образом, вмешательство этого субъекта было бы несовместимо с усилиями, предпринимаемыми малийскими сахелианскими и международными партнерами, участвующими в "Коалиции за безопасность и развитие Сахельского региона", — сказал источник.

В последние годы российские военизированные формирования, "инструкторы по безопасности", компании и советники стали все более влиятельными в раздираемой войной Центральноафриканской Республике (ЦАР), отношения которой с Францией также ухудшились.

Читайте также: Категория Мир Фильм о "подвигах" наемников в Африке подтвердил связь ЧВК "Вагнера" с Кремлем Фильм «Турист», рассказывая о работе российских "военных инструкторов" в Африке, пытается улучшить восприятие частных военных компаний и обелить образ наемников внутри России.

Сообщается также, что силы Вагнера присутствуют в различных странах Африки, в том числе в Ливии, где поддерживают военного командира Халифы Хафтара, в Судане и Мозамбике.

Поскольку отношения с Францией ухудшились, военное правительство Мали расширило контакты с Россией. В рамках этого сближения министр обороны Садио Камара посетил Москву и наблюдал за танковыми учениями 4 сентября.

Ранее на этой неделе высокопоставленный источник в министерстве обороны Мали сообщил, что визит проходил "в рамках сотрудничества и военной помощи".

В посольстве России в Мали заявили, что им "не известно о подписании какого-либо контракта между Мали и группой "Вагнера" и что посольство "не было посредником" в этом вопросе.

"Мы, как и Франция, как и другие страны, беспокоимся о безопасности в этом регионе", — сказал представитель посольства.

Наемников Вагнера впервые увидели в Мали в конце 2019 года сразу после того, как свергнутый президент Кейта подписал соглашение о военном сотрудничестве с Россией.

В ЦАР Франция и неправительственные организации осудили роль Вагнера, которую предположительно возглавляет близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин.

Пригожин, который находится под санкциями ЕС и США, отрицает связи с "Вагнером" и какую-либо роль в конфликтах в Африке.