ЧВК Вагнера и гражданская война в Ливии: что вытворяли «ихтамнеты» в пустыне?

Новое расследование выявило масштабы операций тайной российской группы наемников в гражданской войне в Ливии, в том числе связи с военными преступлениями и российскими вооруженными силами.

Недавняя статья на сайте "BBC" рассказывает о том, что же удалось узнать из планшета Samsung, потерянного бойцом группы Вагнера, демонстрирует его ключевую роль, а также отслеживаемые позывные бойцов. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

А еще BBC есть "список покупок" новейшего военного оборудования, которое, по словам экспертов, могло быть получено только из запасов российской армии.

Россия отрицает какие-либо связи с Вагнером.

Впервые группа была идентифицирована в 2014 году, когда она поддерживала пророссийских сепаратистов в конфликте на востоке Украины. С тех пор группа Вагнера была задействована в различных регионах, включая Сирию, Мозамбик, Судан и Центральноафриканскую Республику.

Бойцы Вагнера появились в Ливии в апреле 2019 года, когда они присоединились к силам повстанческого генерала Халифы Хафтара после того, как он начал наступление на поддерживаемое ООН правительство в столице Триполи. Конфликт завершился прекращением огня в октябре 2020 года.

Группа Вагнера известна своей секретностью, но BBC удалось получить редкий доступ к двум бывшим членам группы. Они рассказали, какой тип людей присоединяется к Вагнеру, и что у них нет какого-либо кодекса поведения.

Нет никаких сомнений в том, что они убивают пленных - в этом открыто признается один бывший боец. "Никто не собирается кормить лишний рот".

Эта информация подтверждает и другие моменты, показанные в телевизионном документальном фильме – "Русские наемники Хафтара: Внутри группы Вагнера", снятом BBC News Arabic и BBC News Russian. Среди других его разоблачений - доказательства предполагаемых военных преступлений, в том числе умышленного убийства мирных жителей.

Один житель ливийской деревни рассказал, как он притворился мертвым, когда его родственники были убиты. Его показания помогли команде BBC идентифицировать подозреваемого в убийстве.

Описывая еще одно возможное военное преступление, солдат правительства Ливии также вспоминает, как его товарищ, его друг, сдался боевикам Вагнера, но сразу же получил две пули в живот. С тех пор этот солдат не видел ни своего товарища, ни других троих друзей, которых увезли русские.

Компьютерный планшет Samsung также свидетельствует о причастности наемников к минированию территории и установлению мин-ловушек на гражданских территориях.

Установка наземных мин без их маркировки является военным преступлением.

Откровенный планшет Samsung

Планшет был потерян неизвестным бойцом группы Вагнера после того, как боевики группы отступили из районов к югу от Триполи весной 2020 года.

В нем содержатся карты линии фронта на русском языке, подтверждающие значительное присутствие групп Вагнера и беспрецедентное понимание операций группы.

Есть кадры с дронов и позывные бойцов группы Вагнера, по крайней мере один из которых, по мнению BBC, был идентифицирован. Теперь планшет находится в безопасном месте.

"Список покупок"

Исчерпывающий список оружия и военной техники включен в 10-страничный документ от 19 января 2020 года, переданный BBC ливийским источником разведки и, вероятно, обнаруженный в тайнике группы Вагнера.

В документе указано, кто может финансировать и поддерживать операцию. В нем перечислено оборудование, необходимое для "выполнения военных задач", в том числе четыре танка, сотни автоматов Калашникова и современная радиолокационная система.

Военный аналитик сказал BBC, что некоторые оружейные технологии будут доступны только у российских военных. Другой эксперт, специалист по группе Вагнера, сказал, что список указывает на причастность Дмитрия Уткина.

Это бывший российский военный разведчик, который, как полагают, основал группу Вагнера и дал ей название (его собственный прежний позывной). BBC пыталась связаться с Дмитрием Уткиным, но ответа не получила.

А в нашей визуальной разбивке "списка покупок" и еще одного документа эксперт говорит, что слова "Евро Полис" и "гендиректор" предполагают причастность Евгения Пригожина, богатого бизнесмена, близкого к президенту Владимиру Путину.

Минфин США ввел санкции в отношении "Евро Полис" в 2018 году, назвав его российской компанией, заключившей контракт на "защиту" сирийских нефтяных месторождений, которые "принадлежат или контролируются" г-ном Пригожиным.

Расследования западных журналистов связывают г-на Пригожина с Вагнером. Он всегда отрицал какую-либо связь с "Евро Полис" или Вагнером.

Его представитель сообщил BBC, что Евгений Пригожин не имеет отношения к "Евро Полису" или Вагнеру. Пригожин заявил, что ничего не слышал о нарушении прав человека в Ливии россиянами: "Я уверен, что это абсолютная ложь".

Министерство иностранных дел России заявило Би-би-си, что делает "все возможное, чтобы способствовать прекращению огня и политическому урегулированию кризиса в Ливии".

В министерстве добавили, что подробности о Вагнере в Ливии основаны на "сфальсифицированных данных" и направлены на "дискредитацию политики России" в Ливии.

Что говорят о Вагнере его бывшие бойцы?

Официально его не существует, но считается, что до 10 тыс человек заключили, по крайней мере, один контракт с Вагнером с тех пор, как он начал сражаться бок о бок с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины в 2014 году.

По оценкам, около 1000 мужчин в группе Вагнера воевали на стороне генерала Халифы Хафтара в Ливии с 2019 по 2020 год.

"BBC" в России попросила одного из бывших боевиков описать группу Вагнера. Он ответил: "Это структура, направленная на продвижение интересов государства за пределами нашей страны".

Что касается бойцов, то он сказал, что они либо "профессионалы войны", либо люди, ищущие работу, либо романтики, желающие служить своей стране.

Другой бывший боец сообщил "BBC", что нет четких правил поведения. Если плененный не знал, что можно передать, или не мог работать как "раб", то "результат был очевиден".

Андрей Чупрыгин, эксперт, работающий с Международным советом России, сказал, что позиция российского правительства такова: "пусть они возьмутся за это, а мы посмотрим, каков будет результат. Если это сработает, мы сможем использовать это в наших интересах. Если плохо получится, то, мы тут ни при чем".

Ранее "Телеграф" писал о том, что сулит украинской власти расследование Bellingcat о ЧВК "Вагнер" в самом ожидаемом фильме в Украине.