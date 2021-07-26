ЧВК Вагнера могу вывести из Ливии: что на этот раз задумал Кремль

На второй Берлинской конференции по Ливии, которая состоялась 23 июня, Россия (как и другие участники) подтвердила свои предыдущие призывы к "надежным шагам в направлении ликвидации вооруженных групп и ополченцев всеми сторонами".

В недавней статье на сайте “Atlantic Council” Марк Н. Кац, профессор государственного управления и политики в Университете Джорджа Мейсона и старший научный сотрудник Атлантического совета делится своими взглядами на политику России в Ливии и других горячих точках планеты. "Телеграф" предлагает вам для ознакомления перевод этого материала.

Одна из "вооруженных групп и ополченцев", присутствующих в Ливии, - это российская частная военная компания Вагнера. Означает ли это, что Москва действительно намерена вывести Вагнера из восточной Ливии?

Не исключено, что это произойдет. Но более вероятно, что Москва сохранит военное присутствие в Ливии в той или иной форме.

Прежде чем анализировать причину, необходим краткий обзор ситуации. После падения Каддафи в 2011 году и раскола Ливии между соперничающими группировками, основное разделение в Ливии произошло между Правительством национального согласия (ПНС), базирующимся в западной Ливии, и его оппонентами во главе с Халифой Хафтаром, который называет себя "Фельдмаршал". Хафтар получил поддержку как соседнего Египта, так и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) (помимо прочих), в то время как ПНС получил поддержку Турции и Катара. ЧВК Вагнера (услуги которой, как предполагается, оплачивают ОАЭ) находится на востоке Ливии, поддерживая Хафтара. При этом интересен тот факт, что Россия также признала правительством Ливии ПНС и поддерживала с ним хорошие рабочие отношения.

В рамках процесса урегулирования ливийского конфликта было создано Правительство национального единства (ПНЕ), якобы объединившее ПНС на западе и поддерживаемую Хафтаром Палату представителей на востоке, которая ранее порвала с ПНС. "Подходящий персонал" из ливийских ополченцев, подлежащих роспуску, должен быть интегрирован "в гражданские, силовые и военные государственные институты на индивидуальной основе" в соответствии с соглашением Берлинской конференции. Но совсем не ясно, подчинится ли Хафтар официальной ливийской армии, базирующейся на западе, и будут ли они рады видеть его и его армию.

Россия поддержала процесс разрешения ливийского конфликта под эгидой ООН. Именно в этом контексте Москва согласилась на роспуск вооруженных формирований и ополченцев в Ливии. Однако Турция уже дала понять, что не намерена выводить собственные вооруженные силы из западной Ливии, поскольку они были приглашены туда международно признанным (в том числе и Россией) ПНС. И, если турецкие силы останутся в западной Ливии, кажется сомнительным, что Москва выведет войска Вагнера из восточной Ливии.

Но может ли Москва сохранить военное присутствие в Ливии, если она согласилась с роспуском вооруженных групп и ополченцев в Ливии? Да, может.

Для начала следует отметить, что, хотя Путин иногда заявлял о выводе российских войск из Сирии в той или иной форме, однако этого не произошло. Таким образом, соглашение России о роспуске вооруженных групп и ополченцев в Ливии может не отражать реального намерения России вывести ЧВК Вагнера из Ливии.

Кроме того, сам Путин заявил, что Вагнер не имеет отношения к российскому правительству и что российское правительство не платит Вагнеру. В этом случае Москва может заявить, что не несет ответственности за ликвидацию присутствия Вагнера в Ливии. И пока Хафтар хочет, чтобы Вагнер оставался, сомнительно, что ПНЕ сможет заставить его уйти, даже при поддержке Турции.

Кроме того, также возможно, что Россия сможет убедить ПНЕ пригласить российские вооруженные силы для официального пребывания в Ливии, подобно тому как ПНС пригласил Турцию. ПНС может пожелать это сделать, поскольку это даст ему дополнительную защиту от Хафтара - по крайней мере, на это можно надеяться. Тогда Москва могла бы пожелать, чтобы Вагнер покинул Ливию, если ПНС официально предложит российским вооруженным силам иметь одну или несколько баз. Или Россия могла бы отправить свои официальные вооруженные силы в Ливию по приглашению ПНС, оставив там ЧВК Вагнера, чтобы помочь Хафтару.

Некоторым это может показаться неправдоподобным, но подход Путина к конфликту между противоборствующими сторонами в других частях региона заключался в том, чтобы поддержать их обе - в некоторой степени - чтобы иметь рычаги воздействия на них всех. Даже в Сирии, где Москва решительно поддерживает режим Асада, Россия пытается балансировать между двумя группами антагонистов: Ираном и Израилем, Турцией и сирийскими курдами. В Йемене у Москвы хорошие отношения с поддерживаемыми Ираном хуситами, поддерживаемым Саудовской Аравией правительством Хади и поддерживаемыми ОАЭ южными сепаратистами. А в Афганистане Москва поддерживает хорошие отношения как с правительством Кабула, так и с талибами. Так что для Москвы нет ничего необычного в поддержке противоборствующих сторон в Ливии.

Процесс урегулирования ливийского конфликта может полностью сорваться, и в этом случае ни русские, ни какая-либо другая внешняя сторона, поддерживающая ту или иную сторону в Ливии, вряд ли прекратит свое участие там. Действительно, такой исход кажется более вероятным, чем какой-либо иной. Однако даже если процесс действительно продолжится, то вероятнее всего, что Россия сохранит в какой-то форме военное присутствие в Ливии, а не прекратит его - независимо от того, на что Москва могла согласиться на официальном международном уровне.

Ранее "Телеграф" писал о том, что как действовать Украине в условиях конфликта Китая и США.