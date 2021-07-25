На один из крупнейших городов Китая обрушился тайфун: людей сносит ветром (видео)

На один из крупнейших городов Китая Шанхай налетел мощный тайфун "Иньфа".

Об этом пишет CNN.

По данным местной метеорологической службы, скорость ветра местами достигала 38 метров в секунду, а это примерно 138 км/ч.

Согласно кадрам, размещенным в сети, ветер был настолько силен, что сдувал людей.

Вместе с тем, в городе отменили все авиарейсы, а также остановили движение поездов и метрополитена.

Синоптики ожидают, что тайфун скоро минует Шанхай и двинется на восток.

Непогода в Китае длится уже почти неделю, за это время в затронутой наводнениями провинции Хэнань погибло 63 человека.

Как сообщалось ранее, соседняя Индия тоже страдает от наводнений и оползней, в субботу местные власти заявили, что только в штате Махараштра погибло 138 человек.

А в воскресенье также стало известно, что тайфун обрушился и на Филиппины.