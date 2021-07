На один из крупнейших городов Китая обрушился тайфун: людей сносит ветром (видео)

На один из крупнейших городов Китая Шанхай налетел мощный тайфун "Иньфа".

По данным местной метеорологической службы, скорость ветра местами достигала 38 метров в секунду, а это примерно 138 км/ч.

Согласно кадрам, размещенным в сети, ветер был настолько силен, что сдувал людей.

