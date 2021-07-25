На Филиппины обрушились ливни, землетрясение и тайфун: впечатляющие видео потопа

В субботу, 24 июля, столицу Филиппин затопило из-за сильных муссонных дождей, усиленных тайфуном.

Об этом сообщила местная новостная служба.

В столичном городе Манила населением более 13 млн человек выпали сильные дожди, в результате которых вода поднялась до пояса. Дожди усиливались тайфуном Ин-фа, городу был нанесён серьезный ущерб. Как сообщают, есть как минимум один погибший.

Также сильно пострадал город в столичном регионе Филиппин Марикана. Там 15 тыс. жителей вынуждены были эвакуироваться в специальных центры.

Мэр Марикины Марселино Теодоро заявил, что причиной наводнения является активная вырубка деревьев в близко расположенных горных массивах, а также заиление рек. Чиновники говорят, что они работают над вопросом об открытии дополнительных убежищ, в которых будет возможно соблюдение социальной дистанции.

Помимо наводнения, на Филиппинах в тот же день произошло землетрясение силой 6,6 балла в Калатагане, Батангасе. Оно также ощущалось в провинциях Миндоро и Национальном столичном регионе, Булакане и Кавите. Манильская епархия возвестила молитву о защите Бога от опасности.

Ранее "Телеграф" сообщил о трагическом крушении самолёта в Филиппинах и его последствиях.