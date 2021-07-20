Люди застряли в метро по грудь в воде: в Китае за час выпало 200 мм осадков (видео)

Пока в российской Якутии безуспешно борются с масштабными лесными пожарами, на центрально-северную провинцию Китая Хэнань обрушился мощный тайфун.
Согласно данным Insider Paper, сильнее всего досталось округу Лушань города Пиндиншань, там зафиксировали 400,8 миллиметров осадков.
Сильно пострадал крупнейший город провинции Чжэнчжоу, в городе с населением в 7 млн человек за час выпало более 200 миллиметров осадков.
Многие из них в это время оказались в метро и из-за обесточивания были вынуждены стоять в вагонах по грудь в воде.
Вместе с тем, в сети появились многочисленные видео того, как потоки воды на поверхности сносят автомобили и людей.
— Young Wang (@YoungWa83178916) July 20, 2021
— Young Wang (@YoungWa83178916) July 20, 2021
record breaking rainfall and huge floods in Henan, China#ClimateCrisis pic.twitter.com/AmFRCtR3yb
— Chenchen Zhang (@chenchenzh) July 20, 2021
Данных о количестве погибших и пострадавших не поступало, но в сети уже появились кадры, на которых запечатлены тела по меньшей мере пяти жертв (кадры не для слабонервных и строго 18+).
Как сообщалось ранее, масштабные наводнения затронули Западную Европу, в частности пострадали Германия, Бельгия и Австрия.
А 19 июля мощные дожди обрушились и на Киев, из-за чего было затоплено метро.