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Люди застряли в метро по грудь в воде: в Китае за час выпало 200 мм осадков (видео)

Люди застряли в метро по грудь в воде: в Китае за час выпало 200 мм осадков (видео)
Обновлено 20:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Пока в российской Якутии безуспешно борются с масштабными лесными пожарами, на центрально-северную провинцию Китая Хэнань обрушился мощный тайфун. 

Согласно данным Insider Paper, сильнее всего досталось округу Лушань города Пиндиншань, там зафиксировали 400,8 миллиметров осадков. 

Сильно пострадал крупнейший город провинции Чжэнчжоу, в городе с населением в 7 млн человек за час выпало более 200 миллиметров осадков. 

Многие из них в это время оказались в метро и из-за обесточивания были вынуждены стоять в вагонах по грудь в воде. 

Вместе с тем, в сети появились многочисленные видео того, как потоки воды на поверхности сносят автомобили и людей. 

Данных о количестве погибших и пострадавших не поступало, но в сети уже появились кадры, на которых запечатлены тела по меньшей мере пяти жертв (кадры не для слабонервных и строго 18+). 

Как сообщалось ранее, масштабные наводнения затронули Западную Европу, в частности пострадали Германия, Бельгия и Австрия.  

А 19 июля мощные дожди обрушились и на Киев, из-за чего было затоплено метро.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 257

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Китай, Наводнение, Стихийное бедствие.
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