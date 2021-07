Большая вода дошла до Австрии: потоки несут машины и деревья (видео)

В Австрии в федеральных землях Зальцбург и Тироль из-за сильных ливней начались наводнения - река Зальцах вышла из берегов. Между тем в регионах ожидаются еще более сильные дожди.

Об этом в воскресенье, 18 июля, пишет"Kurier".

Больше всего пострадал город Халлайн в федеральной земле Зальцбург, сообщают местные СМИ.

О погибших и пропавших в Австрии пока неизвестно.

Race to save the drowning! Harrowing images from #Hallein near #Salzburg #Austria

Men rescue drowning person from flood of death #hochwasser #Österreich #Salzburg #Klimakatastrophe #inondations #flooding #ViralVideo #Flutkatastrophe #Hochwasserkatastrophe #germanyfloods #Belgium pic.twitter.com/zRNRPTrFmb

