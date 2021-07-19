В Киеве затопило станции метро "Берестейськая" и" Академгородок" - видео

В Киеве 19 июля из-за проливных дождей затопило станции метро "Берестейская" и "Академгородок".

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

Станции метро закрыли на вход и выход по техническим причинам, а именно из-за того, что дождевая вода попала в кассовые залы метрополитена. Один из очевидцев снял на видео то, как сейчас выглядит станция "Берестейская" и поделились им в соцсети.

Также в сети появилось видео, снятое одним из киевлян, как дождь заливает улицы на Проспекте Победы возле затопленной станции метро.

Немного позже Telegram-канал "Киев Сейчас" показал видео, как подземный переход в Академгородке заливает ливнем. Воды настолько много, что она достанет до колен. Станцию метро "Академгородок" также пришлось закрыть.

Сейчас на месте события в метрополитене работают специалисты. О том, когда полноценно заработает метро, пока неизвестно.

Наземный транспорт курсирует без соблюдения расписания движения. Задерживается движение ряда маршрутов наземного общественного транспорта в связи с ухудшением погодных условий, сообщают в КГГА.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 19 июля Киев накрыло шквальным дождем и градом - в сети появилось видео непогоды.