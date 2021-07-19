Киев накрыло шквальным дождем и градом - видео стихии

В столице Украины - Киеве в понедельник 19 июля резко ухудшилась погода. В соцсетях пользователи делятся видео разгулявшейся стихии.

В комментариях пользователи устроили перекличку - где пока еще только собирается дождь, а где уже во всю льет.

Больше всего эпичных видео стихии из микрорайона Виноградарь.

Дороги от количества осадков просто заливает. На видео засняли "плывущие" машины на улице Стеценко, в Академгородке и на улице Ушакова.





Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве резко испортилась погода: отдыхающих снесло ветром с дождем.