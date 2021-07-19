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Киев накрыло шквальным дождем и градом - видео стихии

Киев накрыло шквальным дождем и градом - видео стихии
12:23 Сегодня Телеграф Киев

В столице Украины - Киеве в понедельник 19 июля резко ухудшилась погода. В соцсетях пользователи делятся видео разгулявшейся стихии.

В комментариях пользователи устроили перекличку - где пока еще только собирается дождь, а где уже во всю льет. 

Больше всего эпичных видео стихии из микрорайона Виноградарь. 

Дороги от количества осадков просто заливает. На видео засняли "плывущие" машины на улице Стеценко, в Академгородке и на улице Ушакова.  


Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве резко испортилась погода: отдыхающих снесло ветром с дождем.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 1,001

Все по теме:

Киев, Ураган, Погода, Потоп, Шквал, Дождь в Киеве.
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