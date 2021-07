Наводнение в Индии лишило жизни по меньшей мере 138 человек (видео)

На центральную Индию обрушились сильные дожди, причинившие наводнение и масштабные наводнения в штате Махараштра, где расположен один из крупнейших городов страны - Мумбаи.

Об этом сообщает NDTV.

По сообщениям местных властей, число погибших вследствие стихийного бедствия достигло 138 человек. В частности 36 человек погибли в результате внезапно сошедшего оползня в районе Райгад, что примерно в 70 км от Мумбаи.

Вместе с тем, продолжается эвакуация жителей затронутых стихийным бедствием регионов. В настоящее время число перемещенных лиц составляет почти 85 тысяч человек.

В правительстве штата говорят, что семьям погибших будет выплачено по 500 тысяч рупий (181 тысяча гривен).

Синоптики же призывают ждать дальнейшего ухудшения погодных условий и сообщают о грядущих "чрезвычайно сильных осадках".

Since Kolhapur has been facing incessant rains for the past 2 days, some areas have gone underwater. The water level of the Panchaganga river has crossed the warning signs in which 81 Bunds have gone underwater.

Let's come together and help them get back on their feet again. pic.twitter.com/IYEYPcUqbz

— Zariya India (@india_zariya) July 24, 2021