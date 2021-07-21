Без транспорта, света и воды: десятимиллионный город в Китае парализован из-за сильнейших ливней

В китайском городе Чжэнчжоу выпало рекордное количество осадков и погибли 12 человек, в связи с чем штаб по борьбе с наводнениями и засухой повысил уровень экстренного реагирования до максимального.

Об этом в среду, 21 июля, пишет китайское информационное агентство Синьхуа.

Так, в Чжэнчжоу в течение суток выпало в среднем 457,5 мм осадков, также в городе был зафиксирован рекордный уровень осадков за час -- 201,9 мм.

По информации агентства, сильное подтопление парализовало дорожное движение в городе. Из-за ливней работа 80 автобусных маршрутов была временно прекращена, свыше 100 маршрутов перенаправили, также не работало метро.

Кроме того, из-за ливней прорвало близлежащую плотину.

Также из-за плохих погодных условий аэропорт в Чжэнчжоу отменил 260 рейсов, местные железнодорожные службы также приостановили или задержали движение некоторых поездов.

В результате ливней несколько жилых районов города остались без водопроводной воды и электричества.

Население провинции Хэнань было эвакуировано в убежища. По данным агентства Синхьуа, от непогоды в общей сложности пострадало около 145 тыс. местных жителей. Также сообщается, что из-за стихии в городе погибли 12 человек. Всего в Чжэнчжоу проживает более 10 миллионов жителей.

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