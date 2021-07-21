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Без транспорта, света и воды: десятимиллионный город в Китае парализован из-за сильнейших ливней

Без транспорта, света и воды: десятимиллионный город в Китае парализован из-за сильнейших ливней
07:59 Сегодня Телеграф

В китайском городе Чжэнчжоу выпало рекордное количество осадков и погибли 12 человек, в связи с чем штаб по борьбе с наводнениями и засухой повысил уровень экстренного реагирования до максимального.

Об этом в среду, 21 июля, пишет китайское информационное агентство Синьхуа

Так, в Чжэнчжоу в течение суток выпало в среднем 457,5 мм осадков, также в городе был зафиксирован рекордный уровень осадков за час -- 201,9 мм. 

 Смертельные наводнения затопили часть Европы, но Нидерландам удалось избежать жертв. Вот почему

По информации агентства, сильное подтопление парализовало дорожное движение в городе. Из-за ливней работа 80 автобусных маршрутов была временно прекращена, свыше 100 маршрутов перенаправили, также не работало метро.

Кроме того, из-за ливней прорвало близлежащую плотину.

Также из-за плохих погодных условий аэропорт в Чжэнчжоу отменил 260 рейсов, местные железнодорожные службы также приостановили или задержали движение некоторых поездов. 

В результате ливней несколько жилых районов города остались без водопроводной воды и электричества.

Население провинции Хэнань было эвакуировано в убежища. По данным агентства Синхьуа, от непогоды в общей сложности пострадало около 145 тыс. местных жителей.  Также сообщается, что из-за стихии в городе погибли 12 человек. Всего в Чжэнчжоу проживает более 10 миллионов жителей.

 Напомним, ливни размыли старое кладбище в Одесской области. Посреди дороги вылезли человеческие кости.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 19 июля Киев накрыло шквальным дождем и градом - в сети появились фото и видео.

По всей территории Украины 21 июля ожидаются сильные осадки, специалисты предостерегают о непогоде. Украину ждут грозовые дожди, сильные ливни и град.

В Киеве из-за проливных дождей затопило станции метро "Берестейская" и "Академгородок".

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Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
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Все по теме:

Китай, Наводнение, Погода, Ливни, Ливни в Китае.
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